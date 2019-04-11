雲端最前線／吳敦義不選2020 徵召韓國瑜成定局？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨2020總統初選時程與要點迄今未明，外界更質疑吳敦義球員兼裁判，面對「拱韓」聲浪不斷，國民黨主席吳敦義10日在中常會表示，自己沒有參選意願；同時他表示身為黨主席，得推出品德操守無懈可擊的候選人角逐2020，並說「重返執政，這是我唯一目標」，吳敦義的表態被外界視為徵召韓國瑜的明朗化。此外，在民進黨方面，針對2020總統大選，總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。對此議題，《雲端最前線》11日邀請台北市議員王鴻薇、台北市議員苗博雅、前台北市觀傳局長陳思宇、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020大位之爭。

▲國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

國民黨2020總統初選時程與要點迄今未明，國民黨10日突然開放媒體進中常會採訪，吳敦義在會中正式宣布，自己沒有參選2020總統的意願。他說，有些人可能會有疑問，自己從政40年以上，地方到中央、北中南部，再從議會到行政部門到黨務，經過的選舉、輔選，無論質詢或應答，都有40年以上經驗。面對外有黨代表集結、內有中常委準備提案要求徵召韓國瑜、提前召開全代會。吳敦義反問，假設真有意願參選，去年1124九合一選舉開票當晚，在全體黨員同志、同胞愛護下，22縣市贏得15個，「難道不會選擇那種大局算是贏定的情況下，宣布競選嗎？」

而在立委席次部分，吳敦義強調，一定要有一個目標，就是超過半數達到60席次。2020年1月11日，是國民黨最重要的關鍵時刻，唯有精誠團結、一心一德；身為主席，有責任推出品德、操守、能力、經驗無懈可擊，最有機會勝選的候選人，為中華民國開拓光明坦途。

▼總統蔡英文、前行政院長賴清德。（合成圖／記者季相儒攝）

此外，民進黨部份，總統蔡英文、前行政院長賴清德雙方僵持不下，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。

立委陳明文會後首訪表示，總統初選民調將延後到立委初選完之後進行，主因是因為在4月12日協調期結束前，還有很多細節無法協調完成，若要趕在協調期結束前恐怕來不及。陳明文強調，原則上所有程序都不會變，大家都希望能夠團結勝選。

至於蔡英文是否能接受這個決議？陳明文僅說「我也不知道」，至於本來傳出有立委林俊憲及中執委陳茂松反對一事，陳明文表示會中全體中執委一致通過，沒有異議。陳明文還說，會議過程中氣氛很好，因為大家都很期待能夠團結。對此議題，《雲端最前線》11日邀請台北市議員王鴻薇、台北市議員苗博雅、前台北市觀傳局長陳思宇、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020大位之爭。

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