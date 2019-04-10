快訊／徵召韓國瑜成定局？　吳敦義：沒有意願參選2020

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨2020初選一延再延，面對各方「拱韓」聲浪不斷，國民黨主席吳敦義10日在中常會表示，自己沒有參選意願；同時，他表示，身為黨主席，得推出品德操守無懈可擊的候選人角逐2020，「重返執政，這是我唯一目標」。

原定下午未開放採訪的中常會，突然開放媒體進場採訪。會中，吳敦義表示，近來大家非常關注，黨部門口也有一些關心，故向各位常委、媒體進行報告。

他表示，有些人可能會有疑問，自己從政40年以上，地方到中央、北中南部，再從議會到行政部門到黨務，經過的選舉、輔選，無論質詢或應答，都有40年以上經驗。

面對外有黨代表集結、內有中常委準備提案要求提前召開全代會。吳敦義反問，假設真有意願參選，去年1124九合一選舉開票當晚，在全體黨員同志、同胞愛護下，22縣市贏得15個，「難道不會選擇那種大局算是贏定的情況下，宣布競選嗎？」

隨著各方壓力不斷，吳敦義強調，為何不去參選？是因為我並沒有這樣的意願。

他指出，在我的責任上，過去擔任黨主席，深知多數黨員的付託，大家只有一個共同期望，2020一定要能夠推舉品德、操守、能力、經驗，最有能力勝選的人，才能真正贏得多數國民的支持。

除總統大選，立委席次部分，吳敦義強調，一定要有一個目標，就是超過半數達到60席次。他強調，2020年1月11日，是國民黨最重要的關鍵時刻，唯有精誠團結、一心一德；身為主席，有責任推出品德、操守、能力、經驗無懈可擊，最有機會勝選的候選人，為中華民國開拓光明坦途。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝，下同）