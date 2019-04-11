「韓國瑜訪美」牽線人還原真相　「哈佛原想辦公開、閉門2場」韓拒絕

▲高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜訪美的「閉門座談」引起話題。民運人士王丹在臉書不斷質疑韓國瑜「哈佛演說」是「唬爛」，因為是場閉門座談，甚至自嘲是撿到坦克。對此隨行的牽線人、中山大學廖達琪教授還原真相，透露哈佛當初其實是打算閉門、公開都要舉辦。

王丹日前臉書粉絲頁「王丹網站」PO出一篇貼文，他以哈佛大學費正清中國研究中心的合作研究員身分表示，「中心有演講活動，通常我們會得到通知，但我從來沒得到，我還上本中心網站查了一下，根本沒有任何韓國瑜要來演講的公告」，文章末段還寫下重話「自行放話，根本是唬爛」。

王丹緊接著在臉書上回應：「明明是閉門座談，這在費正清中心根本就是稀鬆平常的事，卻硬說成是『在哈佛大學演講』。劉姥姥進大觀園，就以為上天了，這才是井底之蛙吧？」

▲廖達琪。（圖／記者吳奕靖攝）

根據《聯合報》報導，中山大學政治所教授廖達琪表示，哈佛當時有問韓國瑜要閉門會議還是公開演說？但韓國瑜認為時間不夠，所以就只選擇閉門座談。

廖達琪透露，哈佛教授當場邀請韓國瑜到哈佛，但教授認為6月休假，希望4月剛好，雙方溝通後，哈佛提出「公開或閉門」，也可以2場都舉行，但希望至少有一場閉門會議，這樣才可以深談。

韓國瑜因為認為時間匆促，所以選擇閉門座談。廖達琪說，這對學術界來說很正常，而且閉門才有意義，這樣才能針對兩岸關係來深談。