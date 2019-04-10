周錫瑋：吳敦義不參選　成為了大公無私的King Maker、Team Maker

▲吳敦義 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席吳敦義10日宣布不參選2020總統大選，對此，宣布參選的前台北縣長周錫瑋讚吳敦義的做法，表達了四種意義「成全大我」、「順應民意」、「倒獨救台」、「扛起責任」。

周錫瑋分析，「成全大我」，延續九合一國民黨大勝，2020也要打敗民進黨重返執政；「順應民意」，人民已厭惡民進黨獨裁貪腐，國民黨必須有能力勝選，有能力清廉效率執政，贏得民心；「倒獨救台」，蔡賴的台獨騙選票，製造戰爭，經濟衰退。國民黨要守護中華民國憲法，兩岸和平共榮。

周錫瑋認為，吳敦義扛起提名責任，要推出品德、操守、能力、經驗均強的總統及立委候選人，鸁得民意及民心，才能勝選。



周席瑋說，吳主席的不參選，讓他成為了大公無私，選賢與能推舉最強棒（King Maker) ，團結合作組成最強團隊（Team Maker)。

周錫瑋強調，現在的國民黨沒錢、沒人、沒資源、沒外援！我們黨員焦慮、人民煩惱、民怨沸騰；相對的，民進黨有錢、有人、有資源、有外援。

周錫瑋指出，這種不對等的選戰，國民黨一定打到很辛苦，團結都不一定能贏，更別說讓候選人單打獨鬥；一定要最快速度，組成最強助選團隊，以後更擴大到全民，盼黨內團結一心，開路、衝鋒、防守、擋子彈...各司其職，贏回2020！

▲周錫瑋。（資料照／周錫瑋辦公室提供）