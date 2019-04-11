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蔡賴相爭初選延後　吳澧培斥：若延了又輸要宣布戒嚴嗎？

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▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對2020總統大選，總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。獨派大老吳澧培痛批此舉完全沒有正當性，他質疑，若最後延了又延民進黨還是輸，要確保蔡英文當總統，「難道要宣布戒嚴嗎？」

面對蔡賴之爭，民進黨中執會日前就盛傳，有人建議將初選的時程往後延。對此，賴清德在9日下午召開記者會時，首度回應此議題，強調中執會做出終止初選或延後初選，勢必造成重大傷害，如果民進黨要贏得支持，中執會扮演舉足輕重的角色，希望中執會響應社會期待，讓初選制度穩定走下去。

民進黨10日中執會中通過初選延後，賴清德雖然不滿，但還是強調會選到底。吳澧培受訪時批評，雖然中執會有權力這樣做，但卻完全沒有正當性，針對延後理由，他聽到兩個版本，一個是當初以為只有蔡英文參選，所以時程定的很緊，如今有了蔡賴相爭，才得將時間延後，他痛斥此舉完全不合理，「難道一開始問過所有黨員知道只有一人要選？完全是藉口。」

吳澧培指出，第二個理由就是要繼續協調，但蔡賴兩人都不讓，誰都不可能當對方副手，所以繼續協調的理由也說不通。他分析，唯一可能的理由就是因為蔡英文民調比較低，要看能否藉著時間延後扳回來，他痛斥，中執會認為這樣是支持蔡總統，但事實上完全害了她，「這樣不公不正，你覺得會增加民調嗎？」

吳澧培說，如果是蔡英文自己要這樣做，那就更不合理了，為了得到好處去延長時間更不對，「唯一的理由是買時間，這讓人非常沒辦法接受，如果又輸了怎麼辦？再延？又輸了要徵召嗎？徵召可以代表民進黨，但如果最後大選選輸了怎麼辦？要確保當總統是不是要宣布戒嚴？」

吳澧培表示，唯一可以確保一定當總統的就是宣布戒嚴，但這樣人民會接受嗎？他感嘆，他相信蔡英文不會宣布戒嚴，但到頭來初選協調延後根本沒有用，歷史又會如何定義這一筆。

▼吳澧培。（圖／記者李毓康攝）

▼吳澧培。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,吳澧培

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