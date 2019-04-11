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蔡賴相爭！英系拋藍總統人選出爐再初選　遭嗆「要等到死嗎」

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圖文／鏡週刊

民進黨中執會今（10日）做出決議，要將民進黨總統初選期程再次延期，將協調期延至5月22日黨內立委初選程序結束後，再進行政見發表會、初選民調程序。據轉述，今天會中討論延後初選過程確實一度爆發中執委互嗆狀況，當某英系中執委建議初選延至國民黨總統候選人出爐後再進行時，某非英系中執委回嗆：「要等死嗎？」

桃園市長鄭文燦、立委鄭寶清會前在卓榮泰辦公室密商。

與會人士透露，今天會中先由卓榮泰針對5人小組協調2位初選候選人蔡英文、賴清德進度報告，卓榮泰表示，協調小組在3月27日先由部分成員與賴清德會面，3月29日5人小組一起和賴會面；3月30日部分成員與蔡英文會面，4月1日5人一起與蔡會面。而卓榮泰4月3日與蔡英文再次會面、4月5日與賴清德再次會面，為的就是促成4月8日的「英賴會」。

而協調小組成員之一的總統府祕書長陳菊講起協調過程也無奈地說，面對這2位黨內優秀的領導人她身為黨內老兵心情「很沉重、很不捨」，基層也不願意看到現在這樣的局面，希望彼此能夠各退一步。

總統府祕書長陳菊出席民進黨中執會。

協調小組報告後，對中執委關心初選民調執行技術面議題，中央黨部民調中心表示，對比式民調確實有「排藍」效果，民調結果比較為社會接受。而祕書長羅文嘉表示，現在民進黨民調中心已經可以將手機、市話的樣本各佔50％，在技術層面並沒有問題。而卓榮泰表示，若不延後初選民調，在週六、日就要舉辦政見會的狀況下，根本來不及籌備，變成沒有政見會就做民調，恐怕初選結果社會公信力會不足。

雖然賴清德子弟兵、中執委林俊憲表示，既然初選程序已經公告，那就應該照程序走。而隸屬正國會系統的中常委陳茂松則說，他贊成依程序、制度走，因為民主制度若因人設事，對民進黨、蔡英文、賴清德都會造成傷害。

民進黨團總召柯建銘和民進黨祕書長羅文嘉會前到卓榮泰辦公室密商。

多數中執委都支持延後初選期程，據轉述，在討論延後到什麼時間點初選時，一位英系中執委建議，既然對比式民調比較有公信力，應等國民黨總統提名人選確定之後，民進黨再進行初選。不過，此時有位非英系中執委嗆聲：「民進黨要等國民黨等到何時？要等到死喔？」

這位中執委也建議，就算國民黨人選還沒出線，民進黨也可以透過協調雙方，各提出彼此同意的假設性對比式民調人選，看是高雄市長韓國瑜或是誰都可以直接進行對比式民調，否則再拖下去恐怕基層會翻臉。眼看現場氣氛尷尬，中常委鄭寶清建議黨主席先休息，讓幕僚單位研究初選時程，卓榮泰也同意。

行政院副院長陳其邁（回頭者）出席民進黨中執會。

經過約1個小時的休息後，回到中執會現場，中央黨部組織部表示因為民調作業技術問題，不太可能立委與總統初選民調同時進行，因此協調截止日可延後到立委初選結束後的5月22日。不過，在還沒有討論出具體時程時，因為有多位中執委表示有急事要離開，因此會中先達成共識，在初選流程不變的前提下，等5月22日以後再進行總統初選民調，詳細時程授權幕僚單位提報中常會討論定案。

而卓榮泰不但在會議結束前再次向中執委喊話，希望黨內支持者不要再對立、對戰，也呼籲與會者不要對外轉述，造成協調小組協調的困難。

一位不具名中執委會後表示，今天結論並未把初選時程定案，給了後續中常委再次延後的空間，若下週中常會沒有提出討論，恐會再惹出爭議。但也有中執委認為，今天已經確定5月22日就是協調截止日，所以總統初選應該不會拖過5月底、6月初。


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