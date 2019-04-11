蔡賴相爭！英系拋藍總統人選出爐再初選　遭嗆「要等到死嗎」

圖文／鏡週刊



民進黨中執會今（10日）做出決議，要將民進黨總統初選期程再次延期，將協調期延至5月22日黨內立委初選程序結束後，再進行政見發表會、初選民調程序。據轉述，今天會中討論延後初選過程確實一度爆發中執委互嗆狀況，當某英系中執委建議初選延至國民黨總統候選人出爐後再進行時，某非英系中執委回嗆：「要等死嗎？」

與會人士透露，今天會中先由卓榮泰針對5人小組協調2位初選候選人蔡英文、賴清德進度報告，卓榮泰表示，協調小組在3月27日先由部分成員與賴清德會面，3月29日5人小組一起和賴會面；3月30日部分成員與蔡英文會面，4月1日5人一起與蔡會面。而卓榮泰4月3日與蔡英文再次會面、4月5日與賴清德再次會面，為的就是促成4月8日的「英賴會」。

而協調小組成員之一的總統府祕書長陳菊講起協調過程也無奈地說，面對這2位黨內優秀的領導人她身為黨內老兵心情「很沉重、很不捨」，基層也不願意看到現在這樣的局面，希望彼此能夠各退一步。

協調小組報告後，對中執委關心初選民調執行技術面議題，中央黨部民調中心表示，對比式民調確實有「排藍」效果，民調結果比較為社會接受。而祕書長羅文嘉表示，現在民進黨民調中心已經可以將手機、市話的樣本各佔50％，在技術層面並沒有問題。而卓榮泰表示，若不延後初選民調，在週六、日就要舉辦政見會的狀況下，根本來不及籌備，變成沒有政見會就做民調，恐怕初選結果社會公信力會不足。

雖然賴清德子弟兵、中執委林俊憲表示，既然初選程序已經公告，那就應該照程序走。而隸屬正國會系統的中常委陳茂松則說，他贊成依程序、制度走，因為民主制度若因人設事，對民進黨、蔡英文、賴清德都會造成傷害。

多數中執委都支持延後初選期程，據轉述，在討論延後到什麼時間點初選時，一位英系中執委建議，既然對比式民調比較有公信力，應等國民黨總統提名人選確定之後，民進黨再進行初選。不過，此時有位非英系中執委嗆聲：「民進黨要等國民黨等到何時？要等到死喔？」

這位中執委也建議，就算國民黨人選還沒出線，民進黨也可以透過協調雙方，各提出彼此同意的假設性對比式民調人選，看是高雄市長韓國瑜或是誰都可以直接進行對比式民調，否則再拖下去恐怕基層會翻臉。眼看現場氣氛尷尬，中常委鄭寶清建議黨主席先休息，讓幕僚單位研究初選時程，卓榮泰也同意。

經過約1個小時的休息後，回到中執會現場，中央黨部組織部表示因為民調作業技術問題，不太可能立委與總統初選民調同時進行，因此協調截止日可延後到立委初選結束後的5月22日。不過，在還沒有討論出具體時程時，因為有多位中執委表示有急事要離開，因此會中先達成共識，在初選流程不變的前提下，等5月22日以後再進行總統初選民調，詳細時程授權幕僚單位提報中常會討論定案。

而卓榮泰不但在會議結束前再次向中執委喊話，希望黨內支持者不要再對立、對戰，也呼籲與會者不要對外轉述，造成協調小組協調的困難。

一位不具名中執委會後表示，今天結論並未把初選時程定案，給了後續中常委再次延後的空間，若下週中常會沒有提出討論，恐會再惹出爭議。但也有中執委認為，今天已經確定5月22日就是協調截止日，所以總統初選應該不會拖過5月底、6月初。



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