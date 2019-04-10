快訊／不顧賴清德參選到底！蔡英文：捍衛台灣跟我一起向前走

▲蔡英文隔空回應賴清德。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨10日確定將延後初選時程至5月22日後。行政院前院長賴清德在臉書發文「堅定立場，參選到底」，對此，總統蔡英文在臉書隔空回應，這場初選，應該是「捍衛執政價值」的選擇，而不是「自我否定執政」的選擇。

蔡英文表示，「這是一場捍衛執政價值的選擇」，是為了台灣前途的堅持，為了改革理念的實現；「從做總統第一天我就知道，這條路會很艱辛，我一定遍體鱗傷，我的傷口，當然是國民黨和反對者攻擊的破口，但是如果大家一起來捍衛執政的價值，歷史將會證明，因為堅持改革和主權，現在的傷口，將是未來公道評價的勳章。 」

蔡英文強調，「初選，目標不是誰的輸贏，而在打贏大選。」處理初選，黨的任何思考和做法，我都尊重。重點不是誰的輸贏，應該是以如何打贏大選、繼續執政為目標。因為黨是大家的，成敗興亡從不繫於一人一派，而是所有同志願意共同面對、集體承擔。



蔡英文說，「2008之前，出任民進黨主席或競選總統，從來不是我期待的人生選項，爭權謀位更不是蔡英文的個性。」過去，當歷史的責任和使命擺在眼前，不管如何艱難，我不曾退縮怯戰。



蔡英文提到，「國家利益就是總統的任務」，台灣只有一個，國家前途永遠大於政黨利益，「捍衛國家主權、捍衛執政價值、捍衛本土政權。做好總統每一天的工作，這就是我的任務。」最後，蔡英文在臉書上也喊話，支持執政、捍衛台灣的辣台派們，請跟著蔡英文一起，繼續堅定向前走！

▲蔡英文，賴清德。（合成圖／記者季相儒攝）