韓國瑜自費受邀演講　黃國昌：哈佛壞壞欺負高雄市長

圖文／鏡週刊



高雄市長韓國瑜赴美交流，宣布受哈佛大學費正清中國研究中心邀請前往演講，卻遭中國大陸民運人士王丹質疑吹牛，明明是稀鬆平常的「閉門討論」，卻說成是「受邀演講」，立法委員黃國昌今（10日）也在臉書發文回應。

王丹昨表示自己是該中心的現任合作研究員，卻查不到韓國瑜要去哈佛演講的相關訊息，針對質疑，高雄市新聞局長王淺秋今（10日）拿出「邀請函」要求王丹道歉，並表示「王丹既來到民主法治社會、言論自由下就應互相尊重」，王丹則針對該信件的內容再度回應：「『閉門討論』與『演講』，不僅文字含義不同，而且字數筆畫都不同」「誠懇地希望你能有點文化。文化，是很厚重的東西，值得你去追求。」

黃國昌也貼出高市府出示的哈佛邀請函表示，「怎麼會有受邀演講還要自己負擔交通費與住宿的道理？以前當學者時，無論是美國、巴西、瑞士、英國、還是日本、泰國，從來沒遇過這麼失禮的。」文末並hashtag 「#Harvard壞壞欺負高雄市長」。

有不少網友在貼文底下搞笑回應，「日本沖繩美麗海水族館去年也邀請我去參觀，只不過機票、住宿跟門票都是我自己付的」「這張邀請函一拿出來什麼都見光死了」「阿諾來高雄演講都是免費的 」。



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