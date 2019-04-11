「別搞錯！」陳揮文：大家期待的是韓國瑜　不是國民黨





▲高雄市長韓國瑜。（資料圖／記者林敬旻攝，下同）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，儘管國民黨重量級人物，包括前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義，以及前立法院長王金平早已表態要參選，但黨內力挺徵召高雄市長韓國瑜的聲量越來越高，也讓初選制度陷入僵局。資深媒體人陳揮文10日對此表示，很多人「期待的是韓國瑜，不是國民黨」。

陳揮文在10日播出的政論節目「少康戰情室」中表示，國民黨2016慘敗到現在，到底改了什麼？其實什麼都沒改！除了突然出一個韓流之外，沒改！「2018韓國瑜是一人救全黨，救了這個國民黨。這個2018已經選完了，2020還要再救一次嗎？這個我有點懷疑，因為其實國民黨沒有什麼改啦！」

陳揮文說，現在看國民黨吵來吵去，宮廷的鬥爭啦，這種大老、太陽放話什麼的，其實跟以前國民黨是一模一樣，跟2016慘敗的國民黨是一模一樣，「他的原因在哪裡？他為什麼輸？為什麼朱立倫上次輸了300多萬票？為什麼？那到底檢討了沒？其實大家都很清楚，就是沒有嘛！」

陳揮文表示，但2018年突然蹦出一個韓國瑜，然後把台北市長柯文哲擠掉了，可是「國民黨沒有脫胎換骨啊！國民黨沒有變，是一樣的爛！所以大家期待是韓國瑜，不是國民黨！國民黨不要搞錯了！」當時總統蔡英文為什麼會贏？是因為前總統馬英九做的不好，「我們是在比爛」。