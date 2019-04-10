主動出擊！侯友宜經濟部談核廢：中央要清楚交代最終處置場在哪





▲新北市長侯友宜今天拜會經濟部長沈榮津，預計討論治水防洪、核廢料等10大議題。（圖／記者紀佳妘攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜10日下午率經發局、農業局、水利局等首長拜會經濟部長沈榮津，侯友宜主動提及核一乾貯水保，強調他在乎的是「不能缺電」，也從來不是「卡水保」，但站在安全立場，針對乾貯地點，台電必須按圖施工，因為沒核安就沒核電。

侯友宜針對公有市場改建計畫、創新創業園區、設置東門溪滯洪池、老舊抽水站與抽水機更新、新店溪碧潭堰整建及核一乾貯水保問題等涉及經濟發展、防洪設施與核廢料問題，向中央表達立場外，也爭取相關建設經費支持。

侯友宜強調，核廢料最終處置場的地點、在新北市要暫放多久，中央都應該要講清楚，拿出誠意解決核廢料的問題，給外界一個清楚交代。

侯友宜致詞表示，感謝經濟部全力支持「新北市都市計畫工業區（產專區）更新立體發展方案」，市府未來將結合托育政策，工業區更新後將拿回公益回饋空間打造企業托育環境，滿足上班族就近托育照顧孩子的需求。對此沈榮津表示肯定，未來廠商若有實際需要，且依據設置安全性，尊重市府決定。

經濟發展部分，侯友宜提出多項需求，如板橋黃石市場改造計畫需2.3億元經費，經濟部對此表示，市府可在6月底前提出經費申請計畫。市府提倡傳統市場導入數位科技行銷，經濟部表示汐止觀光市場已列入輔導對象，會將電子支付納入輔導重點。此外，土城與新店將打造創新創業中心，經濟部也表示未來園區內軟體設施可採合作方式給予市府補助。

水利方面，為治理水患並解決鶯歌及桃園八德排水問題，侯友宜提出設置東門溪鳳鳴滯洪池，沈榮津請市府提供滯洪池規模、經費完整評估與土地取得，水利局未來共同會勘，再提報前瞻計畫申請經費。

至於新北抽水站與機組更新，沈部長表示主責單位雖是內政部營建署，但市府可先盤點需要更新改善清單，經濟部後續可協助申請補助。至於碧潭堰整建，經濟部原則上給予支持，但建議需與地方團體與ＮＧＯ妥善溝通。