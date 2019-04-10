　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主動出擊！侯友宜經濟部談核廢：中央要清楚交代最終處置場在哪

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長侯友宜今天拜會經濟部長沈榮津，預計討論治水防洪、核廢料等10大議題。（圖／記者紀佳妘攝）

▲新北市長侯友宜今天拜會經濟部長沈榮津，預計討論治水防洪、核廢料等10大議題。（圖／記者紀佳妘攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜10日下午率經發局、農業局、水利局等首長拜會經濟部長沈榮津，侯友宜主動提及核一乾貯水保，強調他在乎的是「不能缺電」，也從來不是「卡水保」，但站在安全立場，針對乾貯地點，台電必須按圖施工，因為沒核安就沒核電。

侯友宜針對公有市場改建計畫、創新創業園區、設置東門溪滯洪池、老舊抽水站與抽水機更新、新店溪碧潭堰整建及核一乾貯水保問題等涉及經濟發展、防洪設施與核廢料問題，向中央表達立場外，也爭取相關建設經費支持。

侯友宜強調，核廢料最終處置場的地點、在新北市要暫放多久，中央都應該要講清楚，拿出誠意解決核廢料的問題，給外界一個清楚交代。

侯友宜致詞表示，感謝經濟部全力支持「新北市都市計畫工業區（產專區）更新立體發展方案」，市府未來將結合托育政策，工業區更新後將拿回公益回饋空間打造企業托育環境，滿足上班族就近托育照顧孩子的需求。對此沈榮津表示肯定，未來廠商若有實際需要，且依據設置安全性，尊重市府決定。

經濟發展部分，侯友宜提出多項需求，如板橋黃石市場改造計畫需2.3億元經費，經濟部對此表示，市府可在6月底前提出經費申請計畫。市府提倡傳統市場導入數位科技行銷，經濟部表示汐止觀光市場已列入輔導對象，會將電子支付納入輔導重點。此外，土城與新店將打造創新創業中心，經濟部也表示未來園區內軟體設施可採合作方式給予市府補助。

水利方面，為治理水患並解決鶯歌及桃園八德排水問題，侯友宜提出設置東門溪鳳鳴滯洪池，沈榮津請市府提供滯洪池規模、經費完整評估與土地取得，水利局未來共同會勘，再提報前瞻計畫申請經費。

至於新北抽水站與機組更新，沈部長表示主責單位雖是內政部營建署，但市府可先盤點需要更新改善清單，經濟部後續可協助申請補助。至於碧潭堰整建，經濟部原則上給予支持，但建議需與地方團體與ＮＧＯ妥善溝通。

ET快訊
直播／人類史上第一張「黑洞照片」曝光！全球6城市同步直播
男下體爆長「花狀腫瘤」！女醫嚇壞：末期了　求救學長結局羞炸
韓國瑜被甜美空姐包圍！「靦腆微笑+臉紅」自拍畫面曝　網笑：佳
即／就是現在！史上首張「黑洞照片」影像曝光

關鍵字：侯友宜,核廢料,核一廠,除役,核能

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫首扛媽祖鑾轎：不論身份　媽祖面前「攏同款」

朱立倫暈眩、肌肉抽筋疑「中暑」　刮痧繼續跟著媽祖走下去

朱立倫暈眩、肌肉抽筋疑「中暑」　刮痧繼續跟著媽祖走下去

葉元之開第一槍：支持韓國瑜　不用傷害朱立倫！

朱辦：「吳朱會」若不公開就暫緩　黨中央願公開隨時配合

韓國瑜讓費鴻泰、王鴻薇「網內互打」　羅智強幫解：三個人都沒說謊

獨 / 漢子搜身！侯友宜皮夾大公開 護身符卡要保佑的是「他」

就任100天吐真情 侯友宜：最大動力是「我們家寶貝」的笑容

獨家直擊 / 侯友宜「新」辦公室竟是會議室：柯P、韓國瑜才是網紅啦

朱立倫要求公開「朱吳」會談　吳敦義秒拒絕：沒有這種事！

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

周錫瑋：吳敦義不參選　成為了大公無私的King Maker、Team Maker

借重學術成就　林石化少將回鍋代理國醫院長

港湖女神「一人質詢」被排擠？網心疼曝分組玄機　高嘉瑜回應了

蔡英文出席美商謝年飯　當眾稱讚柯建銘「他什麼事都能喬」

蔣月惠羅騰園合法化了　免沒收一千多萬但無法參選下屆理事長

主動出擊！侯友宜經濟部談核廢：中央要清楚交代最終處置場在哪

快訊／韓國瑜飛抵波士頓「睡飽了」　火力開嗆綠軍：吃香喝辣的時代過了

柯文哲比照韓國瑜見劉結一？　李文輝來台研商雙城論壇引關注

王金平聽從安排、全力配合「吳王會」　攜手吳敦義「榮耀同心」

李文輝11日上午拜會柯文哲　討論雙城論壇細節

快訊／史上第一張黑洞照！總統也來看了　Discovery驚「我看到…甜甜圈？」

《DOAXVV》Steam版正式開始營運 新活動開催

失智症人口雙北市多　挑選保單得看懂理賠疾病名稱

鼻頭有肉＝會聚財！好老公才有「5大完美面相」...妳男友上榜沒

野生「網紅界女神」現身台中谷關！　「泡湯照流出」網友全暴動

全體金控第1季賺865億元　富邦登獲利王、3家破百億大關　

周錫瑋：吳敦義不參選　成為了大公無私的King Maker、Team Maker

軍機越線國台辦反嗆我「不要玩火」　陸委會：侵台的頑固狡辯

日職／王柏融延長賽敲出致勝安打　火腿擊敗軟銀

借重學術成就　林石化少將回鍋代理國醫院長

政治熱門新聞

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

快訊／萬人搶看賴清德回答扁特赦..

韓國瑜合影空姐　網笑翻：佳芬姐..

快訊／不甩賴清德警告恐傷害　民..

快訊／館長逼問特赦扁　賴清德：..

誰捍衛中華民國？　賴清德：主張..

嗆名校被綠營洗腦！韓粉：永不錄..

快訊／民進黨延後初選已大致確定..

海溝妹揮國旗送機！韓國瑜到機場..

救援王陳禹勳放火　洪總痛批離譜

即／韓國瑜抵波士頓睡飽了！開嗆..

孫大千開直播狂罵王浩宇10分鐘

蔡英文脫黨參選？　賴清德：再查..

快訊／徵召韓國瑜成定局？　吳敦..

更多熱門

相關新聞

侯友宜拜會沈榮津　核廢料最吸睛

新北市長侯友宜今（10）日親自前往經濟部拜會，經濟部長沈榮津也在門口迎接，預計討論產業發展、治水防洪、核廢料等議題，沈榮津表示，會以同理心開誠布公，來面對、處理及解決問題。

核二用過核燃料貯存環差通過送大會

影／侯友宜：吳敦義要把黨主席角色扮演好

大陸三代核電機組數量全球領先

獨家直擊 / 侯友宜「新」辦公室：柯P、韓國瑜才是網紅

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

手機永遠靜音的4大星座！

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液求員警擦拭…

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面