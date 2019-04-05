獨家直擊 / 侯友宜「新」辦公室竟是會議室：柯P、韓國瑜才是網紅啦

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜從去年底當選上任迄今，對於市政相當嫻熟的他，正逐漸落實自己選前的政見與建設藍圖，但鮮為人知的是，為了跟團隊和市府同仁溝通方便，侯友宜把自己的辦公場所換到了會議室，諾長的桌子放眼望去可以坐上十幾個人，4月3日剛好是他就任的第100天，《ETtoday新聞雲》也獨家直擊侯友宜的辦公室，帶領網友與讀者一窺「漢子」的工作狀況，以及辦公桌上到底放了哪些物品。

接近公務員下班時間，剛跑完一日市政行程的侯友宜前腳剛進辦公室，沒有休息的他坐在位子上批公文，順便仔細審查最新施政進度報告，對於記者直接敲門進入，侯友宜雖然有點驚訝，但看到一群人突然出現，這場景仍嚇唬不了他。

對於把自己的辦公地點換到了會議室，侯友宜說，這是為了跟同仁開會或隨時討論的機動之便，而且也不用在辦公室跟會議室間跑來跑去，這樣比較節省時間。

面對記者要侯友宜坐著不要起身，以便仔細看看市長桌前到底放了哪些物品，侯友宜顯得落落大方。他說，自己的座位很好，而且後方還掛著「安居樂業」，除了是他施政的夢想外，也提醒著自己不忘初衷。





▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

另外，侯友宜在座位前方還特別放了三支電話，他透露，這是從以前就這樣使用，每一支電話都有特定的通話對象，一支是秘書、副市長專線，一支是新北市府各局處分機電話，第三支則是對外聯絡通話使用。

被問到桌上為何放兩副眼鏡，侯友宜說，一副是在外時使用，另一副則是在辦公室用，他除了馬上戴起來展示一番外，透露眼鏡都是在連鎖大賣場買的，一支只要250元，使用起來也非常方便。





介紹完自己把會議室當成辦公室的新環境後，對於被問到近來在網路上有些謠傳的說法，侯友宜也正面接招，完全沒有任何閃躲，以下為他面對幾項盛傳謠言的回應內容：

「三大政績都是競選對手蘇貞昌提的？」

問：去年高票當選狂勝蘇貞昌，但有不少網友大酸「三大政見都是對手在競選時提出的」，包括新板特區規劃、北海岸126計畫、垃圾袋降價。

侯友宜先是哈哈大笑地說，當時雙方都提了很多政見，當然會有重疊的部分，但說法上民眾不盡然聽得懂。

接著，他舉新板特區的規劃想做影音科技樂園為例表示，蘇貞昌主張100天內從文化部取得土地使用權，蓋親子博物館，文化部則希望做音樂中心，乍聽之下不一樣，但實質上是類似的用途，他強調，無論要做什麼，除了符合民眾需要之外，最重要的是中央與地方的合作達成目標，現為行政院長的蘇貞昌及文化部都清楚，「做得通」才有意義，否則講再多都是多餘。

侯友宜說，他的青春山海線與蘇貞昌的北海岸126計畫，其中他是推動「在地創生、運動休閒」，蘇貞昌推的「中角沙珠灣-衝浪基地」本來就是當地的景點之一，他就將其納入施政項目中一併推行；如同五股交流道壅塞問題，他也向蘇貞昌建議中央、地方攜手合作，對方欣然同意。

除此之外，在雙北論壇後市府提出垃圾袋雙北統一、全面降價，遭批選前選後說法字打臉。侯友宜澄清，競選期間他就強調，垃圾袋可以降價，但要有先決條件，要先把金額算清楚，確定若有下降空間，才可行，所以他上任後負責單位經過計算與評估後，才提出降價之策；他也強調，其實是誰提出的政策不重要，重要的是做得成，才會有意義。

「現在的政績都是朱立倫留下來的？」

問：不少人也認為，侯友宜現在做的事情、提出的「政績」，都是前朝朱立倫留下來給他收割的？

侯友宜搖搖頭說，他過去任過14個不同的職位，每次個職位換到另一個職位時，好的政策都應該留下來，好好延續，甚至擴大、加速落實，隨時代精進，不合時宜的就調整、淘汰，不該是上任後把前朝施政一率改掉。不論是三環三線、運動中心、公托，他以加倍的速度執行、擴大建設。



「門牌設計被酸爆，隔天推給前朝朱立倫？」

問：對於日前「門牌之亂」鬧得沸沸揚揚，除了被砲火連篇攻擊外，還推給朱立倫？

侯友宜表示，朱市長做這個決策，是正確的！23年沒有更換的門牌，脫落、破損、辨識不清確實該換，但他上任時確實已經發包施作，當初的決策過程相當繁複，經過網路票選、專家評量、招標，大方向的過程沒有發生問題，其他都是執行細節的部分，如廠商做出成品後，有色差的問題、號碼顏色的變動，他當時看到也納悶，外界也有不同的意見。

他強調，外界提出意見，馬上虛心接受、傾聽民意，當下評估還來得及更動，沒有過多的金錢損失，廠商也願吸收成本，當然馬上調整，所以政策沒變、步驟沒錯，朱立倫的這個政策是正確的，他完全支持。



「正式加入網紅政客、直播治國的一員？」

問：侯友宜在上任後，密集開直播、發趣文，恰巧搭上當時中央一波「網紅內閣」的潮流，被說成是也要跟風當網紅？

侯友宜嘆口氣說，「我永遠都不是網紅！」，網紅有很多特殊語言，要隨時創造許多話題，「我就不是這個咖嘛」，他強調自己每天務實的做事，透過網路直播向市民「施政報告」，有時候民眾也不想一直聽施政建設，很枯燥，就像看故事書，要有點刺激感才會想去看，乏味的施政建設如何讓民眾接受，他還要再加強。侯友宜說，「我絕對不是網紅的料」、「網紅應該要像柯P、韓國瑜才是啦，我什麼都不是」。