就任100天吐真情 侯友宜：最大動力是「我們家寶貝」的笑容





▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

被形容為「漢子」的新北市長侯友宜接受《ETtoday新聞雲》專訪時，在鏡頭前難得顯露出鐵漢柔情的一面。他坦承，自己就任至今100天之間，讓自己最感動的事情，就是有時經過公園，看見孩子們玩遊戲時露出的天真笑容，總是讓他燃起動力、不忘初衷，給予市民安居樂業的目標。

侯友宜表示，看見孩子快樂的笑容，心裡就會想著，如果能為「我們家的寶貝（指新北市所有的孩童）」做更多的事，他會非常樂意去做，會是讓他最有成就感的事情，所以他每次路過公園，看見孩子遊玩、嬉戲，就會想著要把設施做得更好、更精緻，他到學校教育場所看見學生真希望他們能夠有更多想像的思維，在更美好的環境中成長、讓生命擁有豐富色彩。

侯友宜說，這三個月其實是沒辦法休息的，天天馬不停蹄的工作，跟第一線行動治理一樣；關於日前的腰傷，他也自嘲，自己這一輩子沒受過什麼傷，就算有也沒有到住院的程度，他也感嘆當警察的歲月比現在辛苦很多。

侯友宜回憶，過去當警察幾乎沒有辦法回家，整天從早到晚都在工作，當市長比警察幸福太多了！尤其過去在除夕夜時總是出勤抓犯人，他興奮的表示，「那是命中率最高的時間點！」；所以比起過去的自己幸福很多，就自然會想要做更多一點，因此也讓自己失去了假日，長年下來家人也習慣了，並產生一套他們的生活模式。

對於目前遇到最困難的事情，他表示，他一生走來面對的困境很多，所以對他來講都「還好」，所謂的「還好」是因為他沒有得失心，只有全力以赴，「凡事都是貫徹我的意志力」，而非為選票做決斷，這個不能做、那個不能做，只要對市民有利，整個團隊就全力以赴，努力讓市民看見未來的願景。

侯友宜也指出，接下來要落實的施政，包括都市更新三支箭、公幼托育數量擴增、招商一條龍都加快腳步執行，讓市民有感。雖然在大型建設項目上，例如中角沙珠灣、五股交流道等，都還要再一段時間，沒有這麼容易可以完成，但較小的項目像是共融式遊具公園、親子遊樂園，已經有所落成。他強調，所有項目都會下定目標與時間，一一逐漸實現。