獨 / 漢子搜身！侯友宜皮夾大公開 護身符卡要保佑的是「他」

記者羅婉庭／新北報導

4月3日是新北市長侯友宜就任第100天，他在辦公室內被《ETtoday新聞雲》突襲直擊後，尺度也大開，最後還被設計玩起了「漢子搜身」。記者問他，市長出門有需要帶皮夾嗎？他笑著說：「當然要啊！我要買東西、要吃麵。」記者繼續問，那可以拿出來看一下嗎？侯友宜毫不猶豫地從口袋中取出一個藍色皮革短夾，打開一看，裏頭有3張仟元鈔，他還開心地說，「你看！裡面有錢」。

侯友宜用的皮夾是男用短夾，平時都放在長褲後方的右邊口袋。皮夾裡到底放了哪些東西？首度在鏡頭前公開皮夾的侯友宜一邊翻看一邊說，你看！還有2張悠遊卡，有時候要搭捷運、有時候會停車，不知道哪一張有錢，就都要刷刷看。隨後他還拿出身分證說，「這樣人家才知道我叫侯友宜」，惹得現場哄堂大笑。

在展示皮夾的過程中，記者看到側層中隱約露出一張紅色卡片，乍看下有點像超商集點卡，但一問才知，這竟是侯友宜20多年都放在身上的紀念物，箇中的故事相當有洋蔥。

侯友宜拿出紅色小卡，原本前一秒還笑容滿面的他，看了一眼卡片後神色立刻凝重了起來，他說，這是第二個女兒出生時，寫給已過世的兒子的紀念卡，「這是我的人生記憶」，小卡上寫著「人生無常，誰能掌握？得之是福，失復本然」。

侯友宜回憶，女兒出生那天就是兒子忌日隔年的前一天，感嘆人生中很多事情是無法預測的，「得到是福氣，失去也是自然注定」，得失心不會那麼重，所以他後來遇到的困頓、不開心的事，看看這張卡片，心裡會豁達地覺得「其實都沒什麼」。

侯友宜的這段喪子之痛是發生在1992年5月健康幼稚園火燒車事件，當天孩童們搭遊覽車校外教學，未料行經桃園平鎮時，因變壓器老舊走火，安全門卡死，全車53人僅20人逃出，老師林靖娟數度衝進火海救人，最後抱著4名學生葬身火窟，其中一個就是他的長子。不論過了多少年，每提到這段過往，向來是笑臉迎人的侯友宜眼框仍會泛紅。

除了給兒子的紀念小卡，侯友宜的皮夾中也放著一張兒子的照片，跟一張阿彌陀佛護身符卡，跟兒子的照片相疊，目的是為了保佑兒子在天上也能夠平安無事。

侯友宜說，人生走過的路告訴自己，不要忘記曾經說過的話、也不忘當時的心態，永遠要守住「初衷」，他從來不強求任何事，但他可以全力以赴把要做的事做好，自己當上市長也是偶然，以前當警政署長時，已經覺得是上天給的福份，所以現在更要珍惜、好好地做好市長的工作。

▲ 新北市長侯友宜拿出20多年隨身帶著的紀念卡。（圖／記者湯興漢攝）