　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

核二用過核燃料貯存環差挨批「擠牙膏」後...環委決議通過送大會

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼核二廠。（圖／翻攝自台電網站）

▲環委認為台電在核二用過燃料貯存環差報告的補充說明比上次初審好很多。（圖／翻攝自台電網站）

記者許展溢／台北報導

環保署今（9日）針對「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫第二次環境影響差異分析報告」進行專案小組第2次初審會議。環團和新北市政府會中強調核廢料存放要保證安全，且「不是最終貯存場 」。會中台電雖遭批「擠牙膏」，風險管理溝通沒做好，但大部分環委認為這次說明較上次好很多，決議建議通過送大會。

環保署2010年通過該案變更，同年允許台電用每箱56組或68組核燃料束規格混凝土護箱，不過台電卻改購入美國NAC公司的MAGNAS-TOR型每箱87組規格貯存設施，提出變更通過，引發環團、居民不滿，向法院提出撤銷訴訟，去年5月最高行政法院判勝訴，同年11月台電提環差報告，12月環署召開專案小組初次審查，不過環委認為有疑慮要求補件再審。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 環保署「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫第二次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。（圖／記者許展溢攝）

▲ 環委決議該案建議通過送大會，要求台電5月底前再補充修正相關意見。（圖／記者許展溢攝）

今天台電針對多項疑慮說明並強調乾貯設施工程興建有利於及早將爐心內用過的核燃料移出，提升貯存安全。台電請的顧問公司對風險管理和民眾溝通，舉美國海岸線核能電廠地理區位跟氣候接近核一核二廠為例，很多人會去美國多處知名景點旅遊的這些地方，都設了鄰海核能電廠，乾貯設施不會影響到安全環境，且跟居民很融洽。

環委王玠巨認為， 風險溝通根本是在擠牙膏，非得要一點點擠出來，報告裡都不願意放，講的好像是導遊在導覽，但要說明的應是濕度、溫度、空氣含鹽量及整個氣候條件等，完全沒例證，不是只說離觀光景點很近，現在又不是旅客要去旅遊，雖然案例很好，但大家關心的是是否遭受到可能的風險。環委鄭明修說，萬里、金山一年四季溫差大，這種條件適合在美國用，和台灣的不一樣，不是解釋一大堆卻沒真正回答問題。

▲▼核二外觀。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台電強調乾貯設施工程興建有利於及早將爐心內用過的核燃料移出，提升貯存安全。（圖／記者陳雕文翻攝）

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅仍憂乾貯設施為露天風險很大外，要求台電不要先露天設置後再取出到室內，送件前應釐清。新北市政府希望，台電要保證「安全性」，其該處「不是最終貯存場 」，這樣才能化解外界疑慮。環委劉益昌特別關注該處離國聖埔遺址距離等問題，因牽涉文化資產保存法和細則等詳細規定，萬一挖到就要停工很久，台電要很小心建議先抽樣去理解到底會不會有相關問題，因一碰上會很麻煩。

▲▼核一。（圖／台電提供）

▲環團仍憂乾貯設施為露天風險很大外，希望台電釐清相關問題。（圖／台電提供）

會中大部分委員認為上次要求補充的意見，這次台電都有說明，建議通過送大會，5月底前再補充修正相關意見，包括就國際間採行與本案變更後相同貯存方式的使用案例，進行背景環境條件（包含緯度、氣候等）比較分析，並加強風險管理及溝通，及依據文化資產保存法等相關規定檢視本案文化資產調查點，提出因應對策等。

ET快訊
女直播「一口吞飯糰」噎到！26分後消防員趕到「不行了」疑身亡
網傳「吃鳳梨妹妹會變香」！她連吃7日後狂流「透明膠水」
快訊／信義區女行人硬闖馬路！下秒遭混凝土車「輾壓卡車底」

關鍵字：環保署,核能二廠,環評,台電,擠牙膏,核廢料,混凝土護箱,露天乾貯,環評委員,新北市政府

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玉管處34週年慶　發表塔塔加環境教育影片《聽見家的聲音》

老公送生日紅包！她見6張藍鈔夾「謎樣符紙」：我陰氣重？　網開腦洞救援

「叫秀水很難聽嗎？」　彰化花壇戰備道鄉親要求正名

核二用過核燃料貯存環差挨批「擠牙膏」後...環委決議通過送大會

鄰居嬤每天「內褲布拉甲」曬他家門口　男一聽理由無奈：我不想眼瞎阿

恭迎白沙屯媽祖聖駕　信眾集資設點心站免費供應1萬顆肉圓

車主注意！國道散落物清理超過30分鐘　最快下半年要收3000元

網瘋傳「吃鳳梨妹妹會變香」！女同事揪團實驗　她7日後狂流「透明膠水」

「城門城門雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」

小鎮旅遊年夯！玩遍「40台灣小鎮」集章抽現金　林佳龍再拚100小鎮

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

玉管處34週年慶　發表塔塔加環境教育影片《聽見家的聲音》

老公送生日紅包！她見6張藍鈔夾「謎樣符紙」：我陰氣重？　網開腦洞救援

「叫秀水很難聽嗎？」　彰化花壇戰備道鄉親要求正名

核二用過核燃料貯存環差挨批「擠牙膏」後...環委決議通過送大會

鄰居嬤每天「內褲布拉甲」曬他家門口　男一聽理由無奈：我不想眼瞎阿

恭迎白沙屯媽祖聖駕　信眾集資設點心站免費供應1萬顆肉圓

車主注意！國道散落物清理超過30分鐘　最快下半年要收3000元

網瘋傳「吃鳳梨妹妹會變香」！女同事揪團實驗　她7日後狂流「透明膠水」

「城門城門雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」

小鎮旅遊年夯！玩遍「40台灣小鎮」集章抽現金　林佳龍再拚100小鎮

小飛象「歡樂馬戲團」快閃誠品南西　超療癒TOP5熱賣限定好物大公開

獨家／威秀影城確定漲價！《復仇者聯盟4》票價多30元

「媽祖婆我愛您」追分國小學生高喊　白沙屯媽調頭進校園

NBA球員也認定KD去尼克？　勇士老闆：他選什麼我都是他粉絲

台中外埔隱藏花海　百坪黃色海芋田免費參觀拍照

別倒下休息一下吧！　家庭照顧者喘息之旅

如何幫產業拚經濟　盧秀燕：盡量減少干擾　大家聽懂吧

黃狗遭山豬吊斷腿「血肉露白骨」　側腹浮肋骨痕…無助倒地

北市松山八德路工地意外　工人高處墜落搶救中

李國毅飄法令紋被封「資深男神」　傻問謝欣穎：真的老了嗎？

好天氣帶柴柴游泳短腿空中滑　比基尼妹PO網狂歪樓：狗呢？

生活熱門新聞

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網..

連假忘帶便當盒回家「成果驚人」

爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山　專家發..

對象「同框男」真相曝光　網解答..

借停車！他「這樣留號碼」萬人讚..

吃到「帶殼梅干扣肉」！他知真相..

北部周三變天下到下周　周五起全..

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實..

他點燒肉蛋炒飯喊「客人最大」　..

室友藏血破衣！他租房1年慘爆

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

周四起連下5天雨「降雨熱區曝光..

更多熱門

相關新聞

快戴口罩！空汙北漂22測站拉警報

台灣西部昨（8日）受境內汙染不易擴散，加上境外汙染影響持續累積造成空汙大爆發，空氣品質不良也持續到今（9日），根據環保署空氣品質監測網顯示，截至目前從北到南有22處空品測站達對敏感族群不健康橘色警示等級，尤其北部最嚴重，環署呼籲，民眾出門務必戴口罩。

監察院批洋垃圾湧台損形象　環署回應了

六輕氣爆殘火還在燒！環署：沒毒化物洩露

中油、台電出包　今年爽領4.4個月年終

六輕爆炸害西部空汙爆發？環署回應

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

雪莉醉酒「胸前激凸」直播

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

今天就要退休了...郵局員工被發現倒臥客廳亡

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面