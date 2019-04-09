核二用過核燃料貯存環差挨批「擠牙膏」後...環委決議通過送大會

▲環委認為台電在核二用過燃料貯存環差報告的補充說明比上次初審好很多。（圖／翻攝自台電網站）

記者許展溢／台北報導

環保署今（9日）針對「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫第二次環境影響差異分析報告」進行專案小組第2次初審會議。環團和新北市政府會中強調核廢料存放要保證安全，且「不是最終貯存場 」。會中台電雖遭批「擠牙膏」，風險管理溝通沒做好，但大部分環委認為這次說明較上次好很多，決議建議通過送大會。

環保署2010年通過該案變更，同年允許台電用每箱56組或68組核燃料束規格混凝土護箱，不過台電卻改購入美國NAC公司的MAGNAS-TOR型每箱87組規格貯存設施，提出變更通過，引發環團、居民不滿，向法院提出撤銷訴訟，去年5月最高行政法院判勝訴，同年11月台電提環差報告，12月環署召開專案小組初次審查，不過環委認為有疑慮要求補件再審。

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▲ 環委決議該案建議通過送大會，要求台電5月底前再補充修正相關意見。（圖／記者許展溢攝）

今天台電針對多項疑慮說明並強調乾貯設施工程興建有利於及早將爐心內用過的核燃料移出，提升貯存安全。台電請的顧問公司對風險管理和民眾溝通，舉美國海岸線核能電廠地理區位跟氣候接近核一核二廠為例，很多人會去美國多處知名景點旅遊的這些地方，都設了鄰海核能電廠，乾貯設施不會影響到安全環境，且跟居民很融洽。

環委王玠巨認為， 風險溝通根本是在擠牙膏，非得要一點點擠出來，報告裡都不願意放，講的好像是導遊在導覽，但要說明的應是濕度、溫度、空氣含鹽量及整個氣候條件等，完全沒例證，不是只說離觀光景點很近，現在又不是旅客要去旅遊，雖然案例很好，但大家關心的是是否遭受到可能的風險。環委鄭明修說，萬里、金山一年四季溫差大，這種條件適合在美國用，和台灣的不一樣，不是解釋一大堆卻沒真正回答問題。

▲台電強調乾貯設施工程興建有利於及早將爐心內用過的核燃料移出，提升貯存安全。（圖／記者陳雕文翻攝）

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅仍憂乾貯設施為露天風險很大外，要求台電不要先露天設置後再取出到室內，送件前應釐清。新北市政府希望，台電要保證「安全性」，其該處「不是最終貯存場 」，這樣才能化解外界疑慮。環委劉益昌特別關注該處離國聖埔遺址距離等問題，因牽涉文化資產保存法和細則等詳細規定，萬一挖到就要停工很久，台電要很小心建議先抽樣去理解到底會不會有相關問題，因一碰上會很麻煩。

▲環團仍憂乾貯設施為露天風險很大外，希望台電釐清相關問題。（圖／台電提供）

會中大部分委員認為上次要求補充的意見，這次台電都有說明，建議通過送大會，5月底前再補充修正相關意見，包括就國際間採行與本案變更後相同貯存方式的使用案例，進行背景環境條件（包含緯度、氣候等）比較分析，並加強風險管理及溝通，及依據文化資產保存法等相關規定檢視本案文化資產調查點，提出因應對策等。