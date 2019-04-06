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中核董事余劍鋒：中國核電在建規模數量全球領先

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▲▼大陸三代核電華龍一號（左）與中核集團董事長余劍鋒（右）。（圖／CFP）

▲大陸三代核電華龍一號（左）與中核集團董事長余劍鋒（右）。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

在日前舉辦的「中國核能可持續發展論壇」上，中核集團董事長余劍鋒指出，2018年以來，共有8台核電機組相繼建成投入發電，目前還有11台核電機組正在建設之中，「在建規模連續多年保持全球領先」，且目前上線運轉的三代核電機組已達10台，佔世界三代核電機組的1/3以上。

▲▼2018年5月23日上午11時許，廣西防城港紅沙核電3號機組核島穹頂吊裝成功。中國自主三代核電技術“華龍一號”吊裝穹頂（圖／CFP）

▲大陸三代核電「華龍一號」。（圖／CFP）

「中國核能可持續發展論壇」1日在京召開，以「清潔能源時代核能發展、創新與合作」為主題，於主論壇之下設置三個分論壇，包括核能智庫論壇、核能創新，以及「一帶一路」合作論壇，透過交流研討，促進核能事業安全高效可持續發展。

會中，國家核安全局局長劉華表示，作為全球最大能源生產國和消費國，隨著工業化、信息化、城鎮化進程加快，中國能源需求仍將保持較快增長，需要大力發展包括核電在內的清潔能源。

▲▼中核集團董事長余劍鋒。（圖／CFP）

▲中核集團董事長余劍鋒。（圖／CFP）

余劍鋒指出，2018年全球在建中的核電機組共有54台，總裝機容量為5501.3萬千瓦，分佈在17個國家和地區，全球核電發展的重心正在從「傳統核電」轉向新興經濟體。

自2018年以來，大陸共有8台核電機組相繼建成投入發電，目前還有11台核電機組正在建設中。余劍鋒表示，「我國在建規模連續多年保持全球領先」；且作為推動三代核電發展的主要國家，投入運行和正在建設的三代核電機組已達到10台，「佔世界三代核電機組的1/3以上」。

余劍鋒提到，未來在四代核電領域中，將加快實施高溫氣冷堆國家科技重大專項，高溫氣冷堆示範工程已進入安裝調試最後階段，預計2020年上半年就將建成投產。

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關鍵字：核電,能源,三代核電機組,核能,余劍鋒,核電機組,劉華

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