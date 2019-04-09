酸王浩宇「草包」　葉元之籲黨團結：支持韓，不用傷害朱！





▲韓國瑜、吳敦義、朱立倫。（合成圖／記者洪靖宜、黃國霖、湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市議員葉元之9日在臉書開罵，直指不停針對熊市長韓國瑜的桃園市議員王浩宇「草包」，並與前新北市長朱立倫統一口徑的呼籲黨中央盡速徵召韓國瑜，也藉機喊話黨中央，「支持韓國瑜，不用傷害朱立倫」，全黨團結、拿回2020。

葉元之指出，王浩宇說高雄3個月倒了825家公司，顯然沒有發大財。「王浩宇就是一個善用標題殺人，隨便誤用數據的草包。」。葉元之說明，首先，近三個月全國的公司解散很多，是因為公司法第22-1條修正，規定公司董事及股東必須在一月底前申報持股，否則將被處罰。許多已經沒有營業的公司，因為怕麻煩，趕緊去辦撤銷登記。

除此之外，葉元之表示，根據國稅局的資料，在營利事業家數的部分，高雄從11月的164049家，成長到164189家。營利事業，是包含公司及小型商業行號，代表高雄的經濟依舊持續成長。

葉元之提出，最令人好奇的是，桃園市議員為何老是花時間監督高雄市政府，桃園市都沒事可監督嗎？跟大家報告，從2015到2017年，桃園市「人均可支配所得」的年成長率，只有1.3%，六都墊底，只有第一名新北市5.01%的四分之一。

他更酸王浩宇，全台灣誰都監督，就是不監督鄭文燦，市議員當成這樣，怎麼不乾脆入閣算了？也謝謝王浩宇作球，一比之下，才知道朱立倫最有能力「拼經濟」；相信未來即便是韓國瑜得到提名，朱立倫的經濟成績單也是國民黨的重要資產。