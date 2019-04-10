顏純左質疑市長辦公室主任賴惠員違規競選　市府：一切秉公

▲民進黨立委初選參選人顏純左，召開記者會質疑賴惠員，身為市長辦公室主任，利用上班時間以立委初選參選人的角色跑行程，還有辦一些立委競選活動，要求調查處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨立委初選參選人顏純左，4月10日召開記者會，質疑賴惠員身為市長辦公室主任，利用上班時間以立委初選參選人的角色跑行程，還有辦一些立委競選活動，黃偉哲市長承諾要調查，顏純左強烈要求黃市長應要在正式民調之前完成調查，做適當處理，不要讓初選產生裂痕。

顏純左一問賴惠員主任（前台南市議員），他自己擔任過12台南縣副縣長、台南市副市長，對於公務人員的規定非常清楚，要國家正式辦理選舉而非初選，公職的候選人才可以請10選舉假，賴主任怎麼可以在初選的階段請1月（4月一日至5月1日）的假？而且還是事假！

顏純左提出市府人事處頒布的公務人員請假規則：「第3條規定，公務人員之請假，因事得請事假，每年准給7日（其他是病假或婚假、生產假等）。至於特休假要服務滿1年才有，滿1年有7天假，越久就越多」，賴惠員主任進到市政府才3個多月不可能有特休假，所以要請問賴主任這個假是從哪裡來的？必須說明清楚。

顏純左再提出，賴主任說她在4月1日之前沒有從是任何競選活動，其的臉書3月22日直播影片裡面po出，在東山以立委參選人辦競選活動，還有許多送農產品等活動，賴主任利用公家的資源在競選，對其他初選的參選人非常不公平。

另外顏純左對賴惠員主任的問題回應，2008年民進黨並沒有初選，當年的縣長是用徵召，並非真正初選，因為他擔任公務人員已經5年，他有足夠的特休假，也跟當時蘇煥智縣長報備過，不過當時還是都會進縣府開會並沒有違反規定；其次2014年他選民進黨台南市黨部主委的時候，主委是民間團體的負責人和廟宇的主委一樣，只要市長同意他就可以參選，所以並沒有問題；第三是2017年他參加台南市長初選，在選前1年2個月就辭去副市長的職務，甚至還有4個月的假都沒有請，沒領任何市府的薪水和資源，反而賴惠員主任現在請1個月的假，為請假之前從事競選活動，都在領市府的薪水，百姓的納稅錢。

顏純左說民進黨一定要團結，但是要站在公平的機制上，市長大選是大家群策群力共輔選出來的結果，大家都有功勞和苦勞，而就有人大選後被延攬入閣，擔任機要重職官拜主任，不思為黃市長分憂解勞，解決民膜，卻天天從事競選活動，如此這樣仗著公家的資源跑行程，頂著黃市長的光環在拉票，天下不公不義的初選莫過於此，顏純左呼籲相關人員應知所進退，勿陷黃市長於不義，也懇請黃市長能查明後，約束部屬的不當行為。

▲台南市政府指出，賴惠員有依規定請假。

台南市府針對關民進黨立委初選參選人、台南市前副市長顏純左10日質疑台南市政府機要人員賴惠員請假參選案，台南市府人事處表示，依公務人員請假規則第3條規定，公務人員因事得請事假，每年核給7日，超過規定日數之事假，按日扣除薪給。賴員超過7日之事假均依規定扣薪，至於3月22日之直播，賴員有依規定請假。

此外，近期因民進黨內立委初選，引發部分候選人質疑賴惠員帶職參加黨內初選，市府人事處對此表示，憲法保障人民有「服公職」的權利，公務人員可以依法登記參選民意代表，因此市政府尊重賴惠員參選的權益。

公務人員參加黨內初選期間，雖然不屬於行政中立法所謂的「候選人」，但黃偉哲市長特別要求公務員，不得因此影響業務進行，尤其是上班時間不能從事跟公務無關的活動，也不能動用資源進行與公務無關之事宜。因此公務人員在上班時間如果要從事初選宣傳活動，應該依規定請假。

人事處強調，有關賴惠員登記初選後，是否有利用上班時間從事競選宣傳活動，會全面檢視其差勤是否合乎規範，一切秉公辦理。