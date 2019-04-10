快訊／不甩民進黨延後總統初選 賴清德4點聲明「參選到底」

▲前行政院長賴清德。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

針對2020總統大選，總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。據指出，本來僅立委林俊憲、中執委陳茂松2人反對，但最後該時程是以無異議通過。對此，賴清德也於臉書回應，強調自己「不畏橫逆、不改初衷、參選到底」。

賴清德表示，今天中執會通過提案延後初選時程，我深感遺憾，這已是中執會第二次修正、第三次公告，此舉是對民主進步黨的嚴重傷害，更否定自創黨以來我們所堅持的民主價值。

賴清德說，初選向來是民進黨引以為傲的民主機制，也是與其他政黨一言堂式的封閉思考最大不同之處，無奈此刻卻被視為洪水猛獸，或被比喻為火車對撞，其實，我們可以藉由初選，激烈爭辯路線，可以競相提出不同的理念，初選過後，我們仍會包容彼此，找到共識，團結一致，一起走向未來，共同承擔對台灣的責任。

賴清德還強調，「此項決議，事前未徵詢我的意見」，我身為黨員，對此改變，雖不認同，但當初決定參與初選，爭取國人支持，接棒承擔台灣責任時，我便知道未來會遭遇許多困難，不論黨內或黨外，我都會勇敢面對。

最後賴清德也重申，自己對國家、土地、人民的使命沒有改變，堅定走完民主程序的決心也沒有改變。