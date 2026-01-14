林秉聖合約鬧雙包遭求償1千200萬　律師批攻城獅隊「恐怖情人」

▲林秉聖是2027世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊國手。（圖／記者杜奕君攝）

記者黃哲民／台北報導

本土職籃球星林秉聖2023年換隊引發合約雙包糾紛，被新竹攻城獅隊提告求償1200多萬元，纏訟近2年，台北地院今（14日）開庭，攻城獅主張林惡意違約、台新戰神隊惡意挖角，應連帶賠償，林的律師反批攻城獅「偷雞不著蝕把米」，心態有如「恐怖情人」，使林無辜飽受酸民攻擊，法官諭知辯論終結，訂於下月（2月）11日宣判。

攻城獅律師團今開庭仍主張，2023年5月28日與林男簽約加盟當天即生效，因保護當時仍與新北中信特攻隊有約在身的林男，才以同年9月1日向球隊報到為「履約起始日」，林男也到攻城獅挑選背號、製作球衣，這對職籃球員而言是大事，林更在合約增補旅外條款，代表自認攻城獅一員。

攻城獅：因林秉聖違約損失逾5000萬

攻城獅律師團指台新戰神惡意挖角，用高薪利誘林秉聖跳槽違約，影響職籃交易秩序，攻城獅失去重金禮聘的主力球星，戰力與商譽受損，也損失已支出費用及預期票房與商品等收入，估計共逾5000萬元，要求林男和經營台新戰神隊的台新育樂公司連帶賠償其中1000萬元、林另須單獨賠償違約金276萬餘元。

▲林秉聖參與中華藍隊，出戰2025年瓊斯盃男籃比賽。（圖／籃協提供）

林秉聖在本案從沒出庭，他的律師狂酸攻城獅與林偷簽約，還隱瞞主動詢問求證的中信特攻、阻撓原球隊匹配報價留住球員的權利，才是惡意挖角，結果惹來一身腥，是典型「偷雞不著蝕把米」，更批攻城獅律師團在法庭「講幹話」。

法官命律師注意措辭，林秉聖的律師仍以「死性不改」，形容攻城獅在林秉聖事件前，惡意挖角另1隊球員被抓包往事，林的律師指稱，林與攻城獅簽約後，在1個月猶豫期內就表明終止，合約根本沒生效，攻城獅故意官宣林要加盟，企圖破壞林的人設。

林秉聖的律師批攻城獅：恐怖情人

林秉聖的律師痛批攻城獅是惡劣球團，存有得不到就要毀掉的「恐怖情人」心態，使林2年來飽受酸民攻擊，是最大受害者，攻城獅所稱的損失全屬咎由自取、「種什麼因、得什麼果」，請法官用判決還林公道，讓林繼續前行，並維護有史以來最好的職籃時代。

台新球團的律師也主張攻城獅才是惡意挖角，故意不讓中信特攻跟進報價留人，若認定攻城獅與林秉聖合約有效，將使台灣職籃運動產業大亂、破壞球團與球員契約的安定性，林恢復自由球員身分，才簽約加入台北戰神，過程合法，求判攻城獅敗訴。

台新球團：攻城獅才是惡意挖角

攻城獅律師團強調已善盡與中信特攻溝通義務，中信特攻決定不匹配報價，攻城獅並無惡意阻撓。法官諭知辯論終結，表示雙方律師為本案都辛苦蠻久了，訂於2月11日下午5點宣判。

本案源於現年29歲的林秉聖，2023年8月15日由當時效力的台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊，宣布提前16天終止雙方合約，林恢復自由球員身分，同日台灣職籃PLG聯盟新竹攻城獅隊宣布，林男簽約加盟、將於次月（9月）1日起披掛上陣。

林秉聖聲稱簽約攻城獅：思慮不周

但林秉聖隔天（8月16日）PO文表明不加入攻城獅、自稱與攻城獅簽約是「思慮不周」，PO文當天並與當時隸屬T1聯盟的台北台新戰神隊簽約，同月24日列入戰神隊球員名單。

此舉引發合約雙胞糾紛，中華籃協居間協調無效，經營攻城獅隊的攻城獅文創公司要求林秉聖履約未果，提告求償，堅持林男簽約時已成年，應追究「騎驢找馬」的違約責任。林的律師反批攻城獅起訴不合法，應駁回起訴並罰鍰12萬元。

林秉聖曾是中華男籃國手，主打得分後衛，2019年大學畢業後開始職籃生涯，2021年到2023年效力新北中信特攻隊期間，曾獲抄截王、年度最佳防守球員等獎項，並蟬聯年度防守第一隊成員，2024年投效對岸中國男籃職業聯賽CBA浙江廣廈雄獅俱樂部方興渡隊，去年（2025年）助球隊在CBA摘下隊史首冠。