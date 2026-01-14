　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林秉聖合約鬧雙包遭求償1千200萬　律師批攻城獅隊「恐怖情人」

▲中華男籃林書緯、林秉聖。（圖／記者杜奕君攝）

▲林秉聖是2027世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊國手。（圖／記者杜奕君攝）

記者黃哲民／台北報導

本土職籃球星林秉聖2023年換隊引發合約雙包糾紛，被新竹攻城獅隊提告求償1200多萬元，纏訟近2年，台北地院今（14日）開庭，攻城獅主張林惡意違約、台新戰神隊惡意挖角，應連帶賠償，林的律師反批攻城獅「偷雞不著蝕把米」，心態有如「恐怖情人」，使林無辜飽受酸民攻擊，法官諭知辯論終結，訂於下月（2月）11日宣判。

攻城獅律師團今開庭仍主張，2023年5月28日與林男簽約加盟當天即生效，因保護當時仍與新北中信特攻隊有約在身的林男，才以同年9月1日向球隊報到為「履約起始日」，林男也到攻城獅挑選背號、製作球衣，這對職籃球員而言是大事，林更在合約增補旅外條款，代表自認攻城獅一員。

攻城獅：因林秉聖違約損失逾5000萬

攻城獅律師團指台新戰神惡意挖角，用高薪利誘林秉聖跳槽違約，影響職籃交易秩序，攻城獅失去重金禮聘的主力球星，戰力與商譽受損，也損失已支出費用及預期票房與商品等收入，估計共逾5000萬元，要求林男和經營台新戰神隊的台新育樂公司連帶賠償其中1000萬元、林另須單獨賠償違約金276萬餘元。

▲林秉聖回歸瓊斯盃，在中華藍隊首戰就繳出亮眼表現幫助球隊奪勝。（圖／籃協提供）

▲林秉聖參與中華藍隊，出戰2025年瓊斯盃男籃比賽。（圖／籃協提供）

林秉聖在本案從沒出庭，他的律師狂酸攻城獅與林偷簽約，還隱瞞主動詢問求證的中信特攻、阻撓原球隊匹配報價留住球員的權利，才是惡意挖角，結果惹來一身腥，是典型「偷雞不著蝕把米」，更批攻城獅律師團在法庭「講幹話」。

法官命律師注意措辭，林秉聖的律師仍以「死性不改」，形容攻城獅在林秉聖事件前，惡意挖角另1隊球員被抓包往事，林的律師指稱，林與攻城獅簽約後，在1個月猶豫期內就表明終止，合約根本沒生效，攻城獅故意官宣林要加盟，企圖破壞林的人設。

林秉聖的律師批攻城獅：恐怖情人

林秉聖的律師痛批攻城獅是惡劣球團，存有得不到就要毀掉的「恐怖情人」心態，使林2年來飽受酸民攻擊，是最大受害者，攻城獅所稱的損失全屬咎由自取、「種什麼因、得什麼果」，請法官用判決還林公道，讓林繼續前行，並維護有史以來最好的職籃時代。

台新球團的律師也主張攻城獅才是惡意挖角，故意不讓中信特攻跟進報價留人，若認定攻城獅與林秉聖合約有效，將使台灣職籃運動產業大亂、破壞球團與球員契約的安定性，林恢復自由球員身分，才簽約加入台北戰神，過程合法，求判攻城獅敗訴。

台新球團：攻城獅才是惡意挖角

攻城獅律師團強調已善盡與中信特攻溝通義務，中信特攻決定不匹配報價，攻城獅並無惡意阻撓。法官諭知辯論終結，表示雙方律師為本案都辛苦蠻久了，訂於2月11日下午5點宣判。

本案源於現年29歲的林秉聖，2023年8月15日由當時效力的台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊，宣布提前16天終止雙方合約，林恢復自由球員身分，同日台灣職籃PLG聯盟新竹攻城獅隊宣布，林男簽約加盟、將於次月（9月）1日起披掛上陣。

林秉聖聲稱簽約攻城獅：思慮不周

但林秉聖隔天（8月16日）PO文表明不加入攻城獅、自稱與攻城獅簽約是「思慮不周」，PO文當天並與當時隸屬T1聯盟的台北台新戰神隊簽約，同月24日列入戰神隊球員名單。

此舉引發合約雙胞糾紛，中華籃協居間協調無效，經營攻城獅隊的攻城獅文創公司要求林秉聖履約未果，提告求償，堅持林男簽約時已成年，應追究「騎驢找馬」的違約責任。林的律師反批攻城獅起訴不合法，應駁回起訴並罰鍰12萬元。

林秉聖曾是中華男籃國手，主打得分後衛，2019年大學畢業後開始職籃生涯，2021年到2023年效力新北中信特攻隊期間，曾獲抄截王、年度最佳防守球員等獎項，並蟬聯年度防守第一隊成員，2024年投效對岸中國男籃職業聯賽CBA浙江廣廈雄獅俱樂部方興渡隊，去年（2025年）助球隊在CBA摘下隊史首冠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

離譜畫面曝！北投70多歲翁酒駕自撞電線桿　測出0.65當場被捕

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

狂飆片！客運高速闖紅燈...網：難怪沒人去墾丁　枋寮警將開罰

雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

離譜畫面曝！北投70多歲翁酒駕自撞電線桿　測出0.65當場被捕

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

狂飆片！客運高速闖紅燈...網：難怪沒人去墾丁　枋寮警將開罰

雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

2千年以來Q1平均漲幅4.4％　內資領軍台股偏多以待

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

社會熱門新聞

11歲童買包子完「叫一聲」亡

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

即／新店環河路砍人！　男雙手濺血「後腦20cm刀傷」

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

新北女駕駛「過彎連掃6車」！爆輾機車畫面曝光

吳龍滿再判死刑　家屬悲訴「終於能和孩子交代」

張文隨機殺人4死　北檢下午公布偵查結果

快訊／上班快改道！　國3追撞塞爆

即／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬被聲押

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

高雄馬頭山橋下驚見蠟化乾屍　民眾嚇壞

更多熱門

相關新聞

于煥亞罕見激情點燃港都熱血

于煥亞罕見激情點燃港都熱血

「職業生涯就像人生一樣，不可能每年、每天都很順利，重要的是保持正能量去克服困難。」高雄全家海神射手于煥亞在球隊經歷漫長低潮後，昨日於主場對陣新北中信特攻的比賽中，展現了資深球員的韌性與價值，在下半場接管比賽，靠著關鍵的三分彈與讀秒階段穩定的3次罰球，帶領海神以114比111險勝特攻，本季首度在主場收下2連勝。

PLG超辣女球迷挺胸律動！本尊被神出了

PLG超辣女球迷挺胸律動！本尊被神出了

三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

夢想家最強外援來了！三上悠亞「C位」性感應援

夢想家最強外援來了！三上悠亞「C位」性感應援

桃園假貸款詐騙案　警及時識破阻詐

桃園假貸款詐騙案　警及時識破阻詐

關鍵字：

職籃合約雙包違約惡意挖角匹配報價

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面