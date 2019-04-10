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卓榮泰要求蔡英文、賴清德：約束支持者不要互相攻擊

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▲▼民進黨秘書長羅文嘉轉述中執會內容。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長羅文嘉轉述中執會內容。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和、林銘翰／台北報導

針對2020總統大選，總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。民進黨秘書長羅文嘉會後轉述黨主席卓榮泰的呼籲，希望兩位當事人約束自己的支持者，不要用各種文字、語言互相攻擊對立。

依照民進黨原本時程規劃，協調時間到12日止，政見發表會13日到14日，民意調查時間15日到17日，中央執行委員會24日公告總統參選人提名名單。在中執會討論後，決議在5月22日立委初選作業完成後再進行。

羅文嘉於會後記者會上表示，今天不是正式提案，由黨中央組織部，根據接下來作業流程提出建議；此次建議，並非由中執委提案，最後在全體無異議下通過。

羅文嘉表示，為了促進黨內團結，再不停止初選機制、不改變原有原則下，2020總統提民初選民調，因此敲定在立委作業完成後進行，至於詳細時間會在中執會後通過。

媒體追問，由於本來公告本周13、14日要進行政見發表會，羅文嘉也表示，相關的行程都會延後。意指本週取消政見會，將會於5月22日立委初選作業完成後才會進行。

另外，羅文嘉也轉述黨主席卓榮泰在會議中的呼籲，他希望兩位當事人能夠約束自己的支持者，不要用各種文字、語言互相攻擊對立，特別也要求所有黨職工作人員保持中立，希望不要做集體表態動作，希望不要再對立。

▼民進黨中執會，民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民進黨中執會，民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：2020總統,2020總統大選,民進黨,卓榮泰,蔡英文,賴清德

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