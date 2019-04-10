桃園彩芋季落幕　2019大古山野百合花季蘆竹區開跑

▲2019大古山野百合花季蘆竹開跑。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局與蘆竹區大古山休閒農業發展協會，去年在蘆竹區大古山種下數萬株野百合，復育成功，現已看見滿山遍野都是美麗的野百合，陸續綻放！農業局10日表示，繼桃園彩芋季4月21日落幕後，4月27日至5月11日，由「2019百事合意─大古山野百合花季」登場。

農業局指出，每年4-5月為野百合的花期，野百合是台灣特有的原生種，其超高的發芽率與強韌的生長特色，常被視為台灣本土的精神代表。目前野百合開花地區有大古山福山宮、山鼻彩繪邊坡、外社橋頭、坑口彩繪村及機捷A10站，其他地區的野百合也已含苞待放。想看野百合不需要再往北海岸走，桃園蘆竹區就有滿山遍野的野百合可欣賞。

▲▼蘆竹區大古山去年種下數萬株野百合，復育成功，現已看見滿山遍野都是美麗的野百合，陸續綻放！（圖／農業局提供）

「2019百事合意─大古山野百合花季」、於4月27日至5月11日登場。今年的野百合花季，除欣賞野百合外，還可以報名體驗當地各農場的農村生活、手作DIY、攀樹體驗、各社區發展協會辦理的特色活動及領略大古山美麗風景的健行體驗等等，豐富又好玩，農場體驗活動於4月12日陸續開放報名。