屏科大女學生內衣老是不見　都他偷的...61件藏工寮　

▲鄞姓男子涉嫌行竊屏科大旁女大學生宿舍內貼身衣物，被內埔警方查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學旁女學生宿舍掛在陽台上貼衣物不時不見，引起學生恐慌，屏東縣內埔警方調閱監視器，鎖定21歲鄞姓男子涉案，聲請搜索票到他家搜索，他承認涉案，並帶警方人員到一處廢棄工寮內起出女用內衣、褲及背心共61件，訊後依竊盜罪嫌送辦，也讓屏科大學生鬆了一口氣。

內埔警分局龍泉派出所於這兩個月來，陸續接獲屏科大附近幾間宿舍報案稱，掛曬於陽台的女性貼身衣物時常不翼而飛，引起學生恐慌，龍泉所所長李致易立即率同仁調查，擴大調閱各路口監錄系統過濾數十輛重機車後，鎖定一輛深夜連續進出宿舍機車出現，行跡可疑。

▲▼警方在鄞姓男子機車置物箱內起出贓物與工寮內女性衣物。

經詢問宿舍管理人員，他們表示該車非住宿學生的，警方查出車主身分，向法院聲請搜索票許可後，李致易昨天帶隊至潮州鎮犯嫌住居所搜索，鄞嫌見員警上門，坦承作案，並供說怕家人發現，將竊取的內衣褲藏匿於萬巒鄉的廢棄工寮，起出女用內衣、褲等共61件，也在鄞嫌機車內查到諸多被害人財物、充電器等物，全案依竊盜罪移送偵辦。

鄞嫌表示，行竊時發現這些女用內衣褲，一起行竊，但警方查出他先前已有類似犯行，懷疑他說法，建議他家人帶他前往就醫，避免再犯、威脅治安。

內埔分局長張文川表示，發生竊盜案容易造成人心惶惶，龍泉所員警及時破案，讓學生們不再飽受恐懼，可以安心生活，提醒民眾，離開住宅務必確認門窗關閉上鎖，發現可疑人士於屋外徘徊可撥打110由警方到場協助，讓宵小無所遁形。