颱風吹落文旦、二期稻短收　農業保險即啟動理賠機制　

▲文旦。（圖／台南區農業改良場提供）

記者李蕙璇／台北報導

產險界積極推出農業保險，明台產險已針對家禽禽流感及文旦柚設計保單，而富邦產險水稻險近日就保戶二期稻收穫量短缺，協助花蓮、高雄與屏東縣等稻農辦理理賠。

日商明台產險表示，新推出的風速參數文旦柚保險（保柚の好險），主要是針對台南市麻豆區、下營區、大內區、佳里區、官田區，及花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮、鳳林鎮、壽豐鄉、富里鄉等試辦區域的文旦柚農民保戶，保障4月1日起至9月15日，若遇到颱風而中央氣象局測得最大陣風達到保險契約的約定程度時，即啟動理賠流程，不需等待勘損，並依照保險契約給付賠償金額。

明台產物保險商品本部副總經理李志昌表示，由於台南與花蓮發生風災的頻率及幅度不同，該保單是採不同費率、不同賠付比例計算。以柚農投保一公頃、預估收穫量為2.5萬公斤為例，台南地區最高保額約44萬元，保費約6.8萬元；花蓮地區最高保額約31萬元，保費約4.5萬元。

▼稻田。（圖／記者游芳男攝）

而富邦產險則就農委會公告107年各鄉鎮二期稻作產量，仍有部分鄉鎮收穫量短缺，主動對花蓮縣光復鄉、高雄市美濃區、屏東縣鹽埔鄉等三個鄉鎮已投保水稻區域收穫農作物保險的農民啟動理賠服務。

富邦產險表示，以屏東縣鹽埔鄉為例，過去五年平均產量每公頃為4,507公斤，保險保障的產量為過去五年產量的8成，即每公頃3,606公斤。該區107年二期稻作實際平均產量為每公頃3,246公斤，較保障產量短缺360公斤，投保保戶即可依照保單條款約定，以農委會公告的蓬萊米輔導收購價每公斤23元理賠，每公頃可獲得理賠為8,280元（360公斤X23元）。

富邦產險也強調，依據政府天然災害救助辦法規定，各鄉鎮農作物因天災所致的損害比例必須達20%才會啟動，然而若個別農民的損害比例未達20%，或受病蟲害等非天災因素導致減產，將因未符合天然災害救助標準而無法領取現金救助，農民必須自行吸收損害成本。