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不滿墾管處＆公所將建築用地變道路　萬里桐居民抗議黑箱作業

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▲▼ 恆春萬里桐居民到公所抗議黑箱作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春鎮萬里桐居民到恆春鎮公所抗議墾管處、鎮公所違反居住正義。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮萬里桐鄉親不滿恆春鎮公所及墾管處黑箱作業，將鄉村建築用變更為道路用地，今10日到恆春鎮公所前抗議，要求公所與墾管處恢復原先規畫，否則還會採取進一步抗議行動。

▲▼ 恆春萬里桐居民到公所抗議黑箱作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼民眾到恆春鎮公所前抗議。

▲▼ 恆春萬里桐居民到公所抗議黑箱作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

在場的恆春鎮代會主席陳進義表示，代表會絕對與鄉親站在一起，保護大家的權益。墾管處副處長許亞儒表示，將以居民的訴求，月底前專案陳報內政部國家公園計畫委員會，將地目變更回原來的鄉村建築用地。

▲▼ 恆春萬里桐居民到公所抗議黑箱作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼民眾頭綁白佈條到公所前抗議。

▲▼ 恆春萬里桐居民到公所抗議黑箱作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這場抗爭行動，由山海社區理事長陳輝山率領300多位萬里桐鄉到鎮公所前抗議，立委柯志恩暨張榮志恆春聯合服務處主任游家銘、立委參選人林育先、鎮民代表吳壽宗、陳新賢、前鎮傅易永等人聲援，他們不滿公所與墾管處黑箱作業，未與地方鄉親溝通，即擅自將鄉村建築用地變更為道路用地，堅持捍衛居住正義，最後由陳理事長將陳情書遞交給鎮代會主席陳進義與墾管處。

游家銘表示，將持續監督中央政府後續處理，還給鄉親應有的權益。林育先表示，這起事件凸顯政府與在地居民溝通不足與資訊不對稱，當地居民經媒體披露後，才知道自家土地被變更為道路用地，事關重大，影響居民權益甚鉅，希望政府能夠苦民所苦，正視居民權益，儘速將土地變更為鄉村建築用地，保障居住正義，讓居民可以「安居樂業」。

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關鍵字：屏東,恆春,萬里桐,建築用地,道路,抗議

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