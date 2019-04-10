高中兒車禍撞斷7顆牙「老爸隔天落跑」　妻苦等14年心寒放生

▲陳男的兒子在高中時發生一場嚴重的車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

屏東陳姓男子與李姓妻子結婚後育有一子，2005年時就讀高中的兒子發生嚴重車禍，當場撞斷7顆牙齒，他疑似是擔心揹不起龐大的醫藥費，與妻子爭吵後負氣離家，一走就是14年。李女苦等至今都沒有收到任何聯繫，這才心寒決定提告離婚。

李女表示，她與丈夫是在1984年結婚，原本生活過得也還算平靜，沒想到2005年時就讀高中的兒子發生嚴重車禍，醫藥費相當可觀，無奈那時候丈夫已經失業半年，家裡根本沒有錢，夫妻倆為了這件事大吵一架，隔天對方就離家出走。

▲陳男原本靠捕魚維生，因為工作的關係經常不在家。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原本以為陳男只是賭氣離開，過不久就會回來，但李女一等就是14年，期間音訊全無，對方甚至沒有回來探望重傷的兒子，根本就是惡意遺棄，這才終於看開決定提告離婚。

兩人的兒子出庭證稱，最後一次看到爸爸就是高中車禍的時候，「爸爸是捕魚的，我念國中的時候就沒有住在一起，出車禍那時也只是來看一下就走了。」屏東地院法官認為，陳男從離家至今都沒有出境紀錄，卻整整14年斷絕聯絡，顯然是故意遺棄妻兒，因此判准兩人離婚。