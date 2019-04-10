躲自家蓮霧園工寮　警找上門「他求媽媽」證明「我是他弟弟」

▲南州鄉毒品通緝犯躲在自家蓮霧園內工寮，自認萬一失，仍被警方查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉王姓男子因毒品案被通緝，自認家裡蓮霧園內工寮偏僻，逃回藏匿，不料警方依然找上門，他卻慌稱胞弟身分，由於兩差很大，警方存疑，和警方堅持，最後要求媽媽到場證明他是「弟弟」，媽媽趕場，戳破他謊言，警方帶回押解歸案。

東港分局崁頂分駐所所長黃賢隆獲報45歲王姓男子因毒品被屏東地檢署發佈通緝，擔心被抓，逃回到南州鄉大埔路老家，藏匿在自家偏遠且人煙稀少的蓮霧園工寮。

▲王男躲在蓮霧壘園工寮。

所長研判線索很有確，日前率警員羅昱廷等3人前往查緝，在工寮內發現王姓男子，王男沒料到警方竟能找上門，但早有預備，故作鎮定背出胞弟的身分證字號及相關資料，但員警仔細端詳查證，發現王與弟弟兩照片「差很大」。

持續追問，王男顧左右而言他，又拿不出證件，還連絡媽媽來解援，證明他就是「弟弟」，好不容易等到王男媽媽來，警方立即詢問王男身分等資料，一下就戳破他的謊言，讓他承認自己是通緝犯本人，不是「弟弟」，警方隨即帶案偵辦後押解歸案。



東港警分局長劉清俊說表示，「躲得了一時，逃不了一世」，警方為加強淨化社區治安及反毒品專案，規劃自辦地區性擴大臨檢勤務，查訪目標以草工寮、社區大樓、公寓出租套房、空屋、廠房、鐵皮屋等易成為犯罪處所或有治安隱憂人口為主要對象，全力杜絕及預防犯罪，籲請民眾發現可疑人、事、物，主動撥打「110」電話，或主動就近向派出所報案，使警方能迅速到場處理，共同維護安全的生活環境。