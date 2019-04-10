以前被說crazy現在讚厲害！黑洞觀測推手：事件視界遲早會被證實

▲陳明堂表示，在格陵蘭建造望遠鏡，除了靠天吃飯，也需要有經驗的天文工程團隊 。（圖／取自中研院「研之有物」網站）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院10日將公布人類史上第一張黑洞影像。中央研究院天文及天文物理研究所與哈佛大學「哈佛-史密松天文物理中心」的天文團隊，克服北極酷寒冰雪，於2017年起成功架設格陵蘭望遠鏡，首次取得「超大質量黑洞」影像。格陵蘭望遠鏡計畫執行負責人、中研院天文所研究員陳明堂表示，「本來說我們 crazy 的人，現在都說我們好厲害！」

「黑洞影像，我覺得遲早會被拍到，事件視界遲早會被證實。」根據中研院「研之有物」網站刊登的文章陳明堂表示，格陵蘭望遠鏡的主要觀測目標，是 M87 星系中央的超大質量黑洞，黑洞本身是「黑」的，事實上看不到，但是我們可以看到它的陰影，而從地球看過去，黑洞實在太小，解析度必須達到幾十個「微角秒」，所有光學望遠鏡都無法達到，只能仰賴特長基線干涉儀。

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▲陳明堂說「本來說我們 crazy 的人，現在都說我們好厲害」。（圖／取自中研院「研之有物」網站）

陳明堂說明，以現在的技術而言，有機會看到的黑洞只有兩個：銀河系中央和 M87。陳明堂解釋，M87 黑洞與銀河系中央黑洞，特質其實不太一樣，銀河系中央黑洞離我們比較近，較容易看到，但是 M87 黑洞其實是銀河系黑洞的 1000 倍重。

「人類要真正能利用黑洞，技術上還很遙遠。」陳明堂表示，未來如果人類開始製造宇宙船艦，太陽能恐怕不夠，需要更巨大的能源，恐怕就要利用黑洞，黑洞是很有效率的發電機，假如有個小黑洞繞著地球走，只要丟一兩顆石頭進去，就可以產生大量的能源，不必再燒石油、用太陽能，先不管這些科幻的想法是否能實現，一群勇於挑戰的天文學家，已經腳踏實地，踏入了酷寒的格陵蘭，建置望遠鏡探究神祕的黑洞。

▲特長基線干涉陣列的工作流程。（圖／取自中研院「研之有物」網站）

格陵蘭望遠鏡是目前唯一一座位於北極圈內的次毫米波天文觀測站。陳明堂表示，在很短時間內，要在溫度經常低於攝氏零下30度的嚴峻環境中架好一座新望遠鏡，必須克服很多困難，而今它已成為北極唯一的次毫米波電波望遠鏡。

▲左圖為電腦模擬 M87 黑洞陰影，右圖是次毫米波特長基線干涉儀在格陵蘭望遠鏡加入後，在較高頻段 (230GHz) 可望取得的 M87 黑洞陰影。影像解析度為 40 微角秒。（圖／中研院天文所 VLBI / GLT 團隊）

陳明堂也進一步指出，格陵蘭望遠鏡的下一步計畫，是將望遠鏡從圖勒搬到峰頂站台基地，圖勒接近海平面，由於大氣透明度的限制，只能做某些頻段的觀測，無法達到很好的解析度，雖然在圖勒應可看到黑洞陰影，但是如果要取得品質夠好的影像，仍需移到非常適合次毫米波段觀測的峰頂。不過，研究團隊尚在尋找經費、人力，希望最快能在 2021 年到達峰頂，讓台灣登上觀測黑洞的更高位置。

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