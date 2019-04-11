相對論百年後…愛因斯坦又說對了　黑洞會不會吞噬地球？

▲人類史上第一次拍下黑洞照片，直接證實黑洞存在。（圖／中央研究院提供）

記者林瑩真／編譯

10日晚間9時全球首張「黑洞」照片曝光，中研院天文所去年4月加入「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫觀測，透過全球各地的電波望遠鏡相連形成高影像解析度，來觀測黑洞，如今成功拍下黑洞的照片，也證實100多年前科學家愛因斯坦的「廣義相對論」預測幾乎正確。

黑洞是什麼？

位於M87星系中心的黑洞與地球相距5500萬光年，是一個體積極小、質量卻比太陽大65億倍的全暗天體，可以吞噬所有物質。只是因為黑洞全暗，基本上無法拍攝黑洞本身，過去也被認為無法觀測，不過，黑洞會形成強大重力場，影響光線偏轉形成陰影或剪影，「連光都無法逃脫」，因此，可以藉由拍攝黑洞陰影來間接證實黑洞存在。

愛因斯坦的廣義相對論

此次照片所觀測到的黑洞結構就宛如新月，中央黑暗、外圍光亮，不僅成為人類歷史上第一張黑洞照片，也證實了愛因斯坦在1907年至1915年完成的廣義相對論是正確的。愛因斯坦預測，「物質之間的重力來自於時空的彎曲」，M87星系中心有個旋轉的黑洞存在，極度壓縮的黑洞含有極大質量，會使時空變形，並加熱周圍物質導致發光，這個發光區域產生暗影，就跟如今拍攝到黑洞的暗影照片確實相符。

為什麼研究黑洞很重要？

過去人類只能透過研究推測黑洞存在，這次的拍攝結果是第一次驗證黑洞是否存在於宇宙間的理論，證實愛因斯坦的廣義相對論外，也是確認人類的科學發展方向正確，不必推翻現有的知識與理論。另外，科學家也還要針對黑洞周圍的電漿物理學、落入黑洞中的周圍氣體等深入研究。

▲中研院黑洞記者會，大家一起比出代表黑洞的手勢。（圖／記者陳家豪攝）

黑洞會吞噬地球嗎？

牛頓的萬有引力定理中提到，黑洞中的萬有引力非常強大，連光都逃不出來，所有物質都會被強大的引力拉回，因此黑洞不會發光，也會吞噬所有物質，那麼地球也會被吞噬嗎？

部分物理學家認為，黑洞最中心會是平行宇宙的另一個入口，可以充當星際空間旅行的通道。連知名物理學家霍金（Stephen Hawking）都指出，通過黑洞可以快速到達在地球上看來非常遙遠的地方，甚至是另一個平行宇宙。

另外，霍金曾預言太陽會成為黑洞。但美國一名科學家凱薩琳妮爾則認為，太陽有可能成為黑洞，不過實際上不會發生，因為黑洞是極大質量恆星演化而成，通常質量比太陽大10倍以上，以目前太陽的質量來說，還不夠形成黑洞。