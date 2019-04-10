人類史上首張黑洞照片曝光？中研院今晚直播天文史上重大發現

▲中研院今晚9點將揭密天文史上重大發現 。（圖／翻攝中研院臉書）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院10日晚間9點05分將同步全球其他5個地點舉辦記者會，日前發出的採訪通知指出，將以「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫為題，公布天文史上重大發現，有外界推測，中研院將公開人類第一次看見宇宙黑洞的照片。

根據中研院說明，這項活動將與全球其他5處地點連線，包括華盛頓、聖地牙哥、布魯塞爾、東京、上海，並且由中研院長廖俊智親自主持，並由參與計畫的中研院天文及天文物理研究所科學家淺田圭一、中村雅德簡報說明，全程也將在中研院的臉書粉絲團直播。

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前文化部長龍應台也在臉書表示，台灣時間今晚9點，有一件「天大」的事要發生。她指出，中研院天文及天文物理研究所主導的「格陵蘭望遠鏡」在2017年底開光，2018年與夏威夷的「次毫米波」陣列、智利的「阿塔卡瑪毫米波」與「次毫米波」陣列連線觀測。

▲中央研究院今晚9點將同步全球其他5個地點舉辦記者會，公布天文史上重大發現。（圖／翻攝中研院臉書）

龍應台表示，今晚「事件視界望遠鏡」的解析能力，如同「站在美國東岸看到美國西岸的一枚硬幣，或是身在紐約，看見洛杉磯一個高爾夫球上的凹洞」，如果地球壓縮成一個黑洞，大小大概就是直徑17.4毫米，比一毛錢硬幣還小，如果太陽壓縮成黑洞，大概就是直徑5.84公里的一個小村莊。

龍應台說，今晚要宣布成果的望遠鏡，觀測拍攝的是兩個黑洞，一是銀河系中心的人馬座A*，直徑1270萬公里，一是室女座的M87星系，直徑177億公里。她也提出好奇，「1270萬公里直徑，是多大一個圓周？177億公里直徑，是多大一個範圍？渺小的人類，用多大的大腦、多深的想像、多強的毅力，在理解宇宙？匪夷所思。驚心動魄。」

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