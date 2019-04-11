「黑洞照」激似發光保險套　杜蕾斯邪笑：果然是個套套！

▲杜蕾斯在黑洞照發布前，就已經PO出這張合成照。（圖／翻攝自杜蕾斯官方微博）



生活中心／綜合報導

人類史上第一張黑洞照曝光後，不少企業紛紛大玩「黑洞哏」來打廣告。知名保險套「杜蕾斯」10日就在微博PO出黑洞照並寫下「果然是個套套」，吸引大量網友按讚分享，有人笑翻留言「文案只服杜蕾斯！」

中央研究院10日晚間9點在台北、布魯塞爾、東京、上海、華盛頓、聖地牙哥等城市，同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（event horizon telescope，EHT）記者會，讓全民見證史上第一張黑洞照片。

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▲中央研究院曝光的黑洞影像。（圖／EHT COLLABORATION）



其實杜蕾斯在黑洞照曝光前3小時，已經搶先一步在微博PO出一張合成照，背景是在宇宙中，有個由上而下俯視角度的保險套，開口處還微微發光，乍看之下真的有點像是宇宙黑洞。

▲杜蕾斯的合成照和真實的黑洞確實有一點相似。（圖／翻攝自杜蕾斯官方微博）



後來中央研究院釋出黑洞照後，對比杜蕾斯先前發的合成圖，還真有幾分相似，同樣是個發光的環狀圈圈。有網友還發揮創意，在底下貼出家裡形似風扇的電熱器，跟黑洞照可說是超神似，還有人說，「還有什麼是杜蕾斯套不住的嗎！」「人們都說，腦子裡想的是啥，眼睛裡就能看見啥」、「萬物皆可套」、「這才是我認識的杜蕾斯」「有沒有覺得黑洞長得像…子宮頸…我們的世界究竟是在母體裡，還是母體外？」

▼有網友搞笑貼出家裡的電熱器，也和黑洞非常像。（圖／翻攝自杜蕾斯官方微博）

