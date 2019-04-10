台鐵誤點王出爐！準點率超慘僅51.5%　「每2班就1班延誤」

▲台鐵去年前10大列車誤點王公布，最慘準點率只有51.5%。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵2018年列車誤點王出爐！立委林俊憲上午在立法院交通委員會中公布，台鐵行駛菁桐=八堵間的4703車次，全年準點率僅51.5%，等於「每2班就1班誤點」，要求台鐵要公布誤點率最高的車次，讓民眾能提早警覺準備。台鐵局長張政源回應，列車誤點原因很多，有可能是單一車次問題，但長期誤點部分會持續改善。

根據立委林俊憲揭露2018年準點率最慘的前10名，誤點王為菁桐=八堵間的4703車次，整年準點率僅51.5%，主要是受宜蘭線慢行、單線列車交會延誤、待避對號列車誤點等影響造成；其次為潮州=枋寮的3531車次，準點率為56.2%，主要是受南迴線施工慢行及單線列車交會延誤；第三名則為蘇澳=樹林的4197車次，準點率為57.3%，這則是因為宜蘭縣慢行、下班旅運尖峰時段路塞及會讓對號列車。

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▲林俊憲揭露2018台鐵列車誤點王排名。（圖／立委林俊憲辦公室整理）

接下來第4~10名，分別是基隆到新竹間的1241車次，準點率59.7%；新左營到台東間的327車次，準點率60.5%；潮州到彰化間的168車次，準點率61.4%；蘇澳到鶯歌間的4191車次，準點率63.8%；枋寮=潮州間的3534車次，準點率64.1%；台東=枋寮間的3672車次，準點率64.9%；苗栗到蘇澳的4148車次，準點率為66.3%。

▲林俊憲要求台鐵要公布前10大誤點率最高車次，讓搭車民眾有所警覺。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

林俊憲說，只要誤點超過5分鐘就算誤點，但台鐵對外公布連續4年準點率卻是94%，這是因為那是全部列車準點率平均起來的數字，跟民眾認知的很不一樣。他說，去年台鐵誤點王，準點率僅51.5%，等於每兩班車就誤點一班，他要求台鐵應主動公布前10大誤點率最高的車次，讓搭車的人有所警覺、能提早準備。

台鐵局長張政源回應，列車誤點原因有很多，主要是單一車次問題，有可能是施工因素影響，但長期誤點部分會持續做改善。目前只要列車有誤點，車站跑馬燈都會顯示、預告，未來也考慮在網站上來揭露誤點訊息。