學測英文作文考「養寵物」　考生：試題重閱讀理解

▲今年學測英文作文題目為養寵物。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（18日）進入第二天，第一節考英文科。英文作文題目是台灣養寵物風氣日漸普遍，要求考生根據提供兩張圖片，寫出兩段的英文作文。入闈協助大考中心審題的高中教師表示，英文題目貼近考生生活範疇，符合以學生為中心的情意。試考生則認為，今年英文科試題取材多元，作文具有高度自由發揮空間，題材結合社會現象，考生應該容易落筆，整體而言難易適中。

學測昨起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天上午考英文科，根據大考中心統計，英文科共有12萬959人報考，2797人缺考，缺考率2.31%，較去年2.34%微幅下降0.03%。

入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年英文科同樣著重長文閱讀，題材與主題多元，兼具生活化與知識性文本，生活題材包括台灣東海岸部落觀光及商店介紹，也有犀牛糞便功能、午休的健康益處等，還有「點心」的歷史由來，體現英語文廣泛閱讀的重要性，並呼應以英語文培養國際觀及獲取新知的特質。

入闈協助審題的試考生則認為，今年英文科試題取材多元，整體試卷著重考生閱讀理解與綜合能力，部分試題結合時事，整份試題難易適中。

今年英文作文題目是台灣養寵物風氣日漸普遍，要求考生根據提供兩張圖片寫出兩段的英文作文。第一段描述這些圖片中所呈現的現象，第二段則根據考生自身的經驗或觀察，說明此現象的原因以及可能影響。

協助大考中心審題的高中教師表示，今年英文作文題目貼近考生生活範疇，符合以學生為中心的情意。試考生則認為，今年英文作文題目具有高度自由發揮空間，題材結合社會現象，考生應該很容易下筆。