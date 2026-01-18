淡江大橋12處絕美夕照秘境　主橋塔旁擬設「幸福公鹿」打卡點

▲淡江大橋夕照打卡點，A1為虹橋廣場、A2為觀景平台、A3為石頭廣場。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

淡水河口夕照為台灣八景之一，為了讓今年5月12日將通車的淡江大橋不遮擋著名的淡水夕陽，知名設計師札哈・哈蒂透過單塔不對稱斜張橋設計，讓淡江大橋與夕陽完美融合。公路局公布12處夕照絕美熱門打卡點外，未來淡江大橋通車後，也評估將在夕陽最佳觀賞點的主橋塔旁的南下人行道設置「幸福公鹿」打卡點。

淡江大橋的日照景觀非常著名，尤其是夕陽時分，札哈・哈蒂 (Zaha Hadid)設計淡江大橋時，為了不遮蔽淡水夕照美景，透過單塔不對稱斜張橋設計，將橋塔偏向淡水側，無論春夏秋冬的落日皆不會被橋體阻擋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

太陽落在主橋塔後方，形成「夕陽之冠」的壯麗景象，將淡水河口染成金色，讓橋梁能與夕陽完美融合，展現出詩意浪漫的「黃金海岸」美景。

▲淡江大橋夕照打卡點，B1為關渡自行車道、B2為關渡自行車道、B3為台綜院前。（圖／公路局提供）

公路局也公布12處淡江大橋絕美夕照打卡點，包括近關渡大橋自行車引道出入口的虹橋廣場、近龍形渡船頭的觀景平台、近龍米路二段與觀音路口的石頭廣場、近關渡碼頭的關渡自行車道。

以及近捷運竹園站的關渡自行車道、中正東路二段與登輝大道的台綜院前、八里渡船頭、英商嘉士洋行倉庫、挖仔尾溼地、淡水渡船頭、漁人碼頭、觀音山硬漢嶺。

▲▼淡江大橋夕照打卡點，A5為八里渡船頭、B5為英商嘉士洋行倉庫、A6為挖仔尾溼地、B6為淡水渡船頭。（圖／公路局提供）

公路局表示，淡水河畔的夕陽，一直以來都是最迷人的景致，在舉辦國際競圖評選時，中興工程顧問公司、德國 Leonhardt Andrä und Partner工程顧問公司，以及英國建築師 Zaha Hadid 組成的團隊，特別走訪12個熱門觀賞景點，進行夕照模擬分析，結果顯示淡江大橋設計融合淡水夕照，減少視覺干擾。

至於最美夕照的時間點，公路局說，夏至時分，夕陽會剛好落在主橋塔之間，畫面宛如天然的光影藝術，讓淡水黃昏更加耐人尋味；這座橋梁造型由 Zaha Hadid 發想，採「單塔不對稱大跨徑斜張橋」設計，減少結構量體、降低落墩數，同時讓工程與山海夕照自然融合，形成工程與自然融合的壯麗景觀。

▲淡江大橋打卡點，上為漁人碼頭，下為觀音山硬漢嶺。（圖／公路局提供）

公路局表示，未來淡江大橋預計於5月12日通車，外側車道特別規劃人行及自行車道，讓民眾能在橋上悠閒漫步、騎乘單車，盡情欣賞夕陽美景。其中，淡水往八里方向的南下人行道視野遼闊，可一覽無遺地觀賞淡水夕陽，而最佳觀賞位置位於主橋塔旁。公路局目前也正評估增設吉祥物「幸福公鹿」小鹿公仔作為打卡亮點，預期淡江大橋將成為兼具交通與觀光魅力的新地標。