健身教練離婚後被搜出性愛光碟　上FB喊「海誓山盟」遭小三封鎖

▲鄧男是名健身教練，體型精壯保養得宜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者劉昌松／台北報導

台北鄧姓男子離婚半年後，被妻子找到一張留在家裡的性愛光碟，裡面記錄了鄧男和年輕女子車震等多次偷情畫面，鄧男坦承外遇年紀小他15歲女子，但即使被捉包仍不怕異樣眼光，上FB留言給女子「我們的海誓山盟」，只是始終無回應。女子到案解釋，原來她得知介入他人婚姻後，立刻封鎖鄧男，台北地檢署10日依通姦罪將鄧男聲請簡易判決處刑，女子因不知鄧男已婚，處分不起訴。

據了解，鄧男年近50歲，是名健身教練，雖算不上壯碩，但體型精壯保養得宜，除了這次背叛的婚姻，總共結過2次婚。而他外遇的女子年輕貌美，打扮入時，且不吝於展現好身材。

全案起因於鄧男第2次離婚後，把房子留給前妻，離婚後半年，前妻突然在家中發現一張光碟片，放進電腦一看，竟然是用時間、地點為名的多部影片檔，裡面有鄧男與女子開房間、車震的多次性愛紀錄，憤而到警局提告。

鄧男坦承與女子偷情多年後，又上臉書留言給女子，表示會記得「我們的海誓山盟」，但始終沒有得到回應。

女子向檢察官表示，當初和鄧男交往時，因為他總是「前妻」、「前妻」不離口，以為他已經離婚，收到通知到警局作筆錄時，才知道鄧男竟然有第2任妻子，回家就氣得把鄧男封鎖，不想再連絡。檢察官調查後，認為女子說法可信，認為女子不知鄧男已婚身分，處分不起訴，至於鄧男自己坦承犯行，且有光碟為證，依妨害家庭罪聲請簡易判決處刑。

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