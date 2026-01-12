玉山前峰步道沿線遭噴藍漆「毀容」！最高罰3千+恐涉毀損罪

▲玉山前峰步道慘被不肖山友以藍色噴漆破壞。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山前峰步道近日驚傳遭人為破壞，在沿線岩石上布滿大大小小的藍色噴漆圓點，玉山國家公園管理處獲報後已派員清除，並提醒山友相關行為已違反《國家公園法》，最高可裁罰3000元，甚至背負刑責。

玉山前峰步道自新年元旦後陸續被山友目擊遭噴漆破壞慘狀，有網友拍下現場狀況公布在社群，只見多處岩塊上出現

約十幾個藍色圓點，並指現場有布農族工作人員用丙酮擦、用火烤，最後還用工具刮岩石表面，用盡各種方式，但還是留有痕跡，自然景觀遭嚴重影響。

消息曝光後也引發網友群情激憤，直批「真可惡！無良登山客」，「看起來不是要做標記，而是故意破壞環境」，「樹大必有枯枝;人多必有白目」，「這個不抓起來下次就會一路噴到玉山頂!」也有人懷疑是擔心迷路所以噴漆做標記，但也嘲諷「連前峰都要噴漆（標記）？他還是別出門好了，說不定在家上廁所也會迷航」，「哪來的天兵？應該噴螢光…但請噴自己的腦袋，這樣走丟時….別人也好找」。

玉管處回應，有山友於上周發現玉山前峰遭噴漆、隨即通報該處，該處人員花費2小時才抵達現場、沿著步道逐一將藍色圓逐一清除乾淨；玉管處指出，玉山前峰步道路徑相較於其他路線單純，目前無法判斷該行為人噴漆的想法和用意，但隨便破壞國家公園景觀，已明顯違反《國家公園法》和區域內禁止事項，可處最高3000元罰鍰，若情節嚴重也可能涉及《刑法》的毀損罪。

玉管處建議，山友若有引路等登山安全需求，可事先下載離線地圖更為保險，也呼籲山友一起維護自然環境、不要任意破壞汙染。