社會 社會焦點 保障人權

玉山前峰步道沿線遭噴藍漆「毀容」！最高罰3千+恐涉毀損罪

▲玉山前峰步道慘被不肖山友以藍色噴漆破壞。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山前峰步道慘被不肖山友以藍色噴漆破壞。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山前峰步道近日驚傳遭人為破壞，在沿線岩石上布滿大大小小的藍色噴漆圓點，玉山國家公園管理處獲報後已派員清除，並提醒山友相關行為已違反《國家公園法》，最高可裁罰3000元，甚至背負刑責。

玉山前峰步道自新年元旦後陸續被山友目擊遭噴漆破壞慘狀，有網友拍下現場狀況公布在社群，只見多處岩塊上出現
約十幾個藍色圓點，並指現場有布農族工作人員用丙酮擦、用火烤，最後還用工具刮岩石表面，用盡各種方式，但還是留有痕跡，自然景觀遭嚴重影響。

▲玉山前峰步道慘被不肖山友以藍色噴漆破壞。（圖／玉山國家公園管理處提供）

消息曝光後也引發網友群情激憤，直批「真可惡！無良登山客」，「看起來不是要做標記，而是故意破壞環境」，「樹大必有枯枝;人多必有白目」，「這個不抓起來下次就會一路噴到玉山頂!」也有人懷疑是擔心迷路所以噴漆做標記，但也嘲諷「連前峰都要噴漆（標記）？他還是別出門好了，說不定在家上廁所也會迷航」，「哪來的天兵？應該噴螢光…但請噴自己的腦袋，這樣走丟時….別人也好找」。

▲玉山前峰步道慘被不肖山友以藍色噴漆破壞。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處回應，有山友於上周發現玉山前峰遭噴漆、隨即通報該處，該處人員花費2小時才抵達現場、沿著步道逐一將藍色圓逐一清除乾淨；玉管處指出，玉山前峰步道路徑相較於其他路線單純，目前無法判斷該行為人噴漆的想法和用意，但隨便破壞國家公園景觀，已明顯違反《國家公園法》和區域內禁止事項，可處最高3000元罰鍰，若情節嚴重也可能涉及《刑法》的毀損罪。

玉管處建議，山友若有引路等登山安全需求，可事先下載離線地圖更為保險，也呼籲山友一起維護自然環境、不要任意破壞汙染。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

玉山等三高山型國家公園合推台灣黑熊特展

玉山等三高山型國家公園合推台灣黑熊特展

台灣森林中的靈魂要角台灣黑熊最主要棲息地在玉山、雪霸及太魯閣三座高山型國家公園，內政部國家公園署今日起於國立公共資訊圖書館推出「走進有熊國」特展，完整呈現臺灣國家公園30年來臺灣黑熊重要研究與保育成果，邀請民眾認識並推廣臺灣黑熊生態保育。

玉山、林保署、臺大合推新中橫生態保育工作

玉山、林保署、臺大合推新中橫生態保育工作

嘉明湖也下雪了！　超美銀白世界畫面曝

嘉明湖也下雪了！　超美銀白世界畫面曝

台灣港務公司攜手玉山國家公園　啟動生態永續守護行動

台灣港務公司攜手玉山國家公園　啟動生態永續守護行動

玉山國家公園元旦起實施雪季服務管理

玉山國家公園元旦起實施雪季服務管理

玉山國家公園前峰步道噴漆

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

