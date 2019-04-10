高國華「秀雙手淤傷」控徒弟教唆打人　檢打臉：是舊傷

▲高國華指控遭徒弟教唆員工毆傷，結果病歷顯示他的傷勢幾乎都是舊傷。（圖為資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

補教名師高國華指控遭高偉數學補習班的班主任打傷，還在媒體前大秀雙手大片瘀青，但是檢警調查發現，事發現場監視錄影，看不出林姓班主任有打高國華，且病歷資料顯示，高國華的手是之前就受傷的，因此以證據不足等理由，處分不起訴林姓班主任。

▲高國華曾秀出雙手大片瘀青，遭是遭毆打成傷。（圖為資料照／記者張君豪攝）

高國華是在2018年底主動主動發布訊息向媒體表示，因為高偉養小鬼，把他的學生都帶走，他12月21日晚間想去找高偉，但「有一個個子很矮的班主任就雙手抓住我的手開始打我，用手抓到我噴血、把我甩進電梯，我頭撞到電梯。」

高國華在媒體前秀出雙手手臂上大片瘀青，稱是遭高偉補習班人員造成，當時就有記者質疑手上的瘀傷，是否是之前鹿胎盤事件的乾癬舊傷，但他否認。林姓班主任到案否認動手打人，稱當天高國華不願離開，所以有把他推出門而已。

▲檢警調閱高偉補習班監視畫面，調查高國華指控遭毆案。（圖為資料照／記者張君豪攝）

檢警為此調閱補習班監視器畫面，只有林姓班主任被推出門外畫面，沒有毆打或高國華撞到頭的畫面，至於高國華手上大片瘀青，經調閱病歷，確認是之前已經就診過的舊傷，雖有一些小破皮，但因當時他身穿厚外套，看不出遭推擠足以成傷，檢察官因此以證據不足為由，不起訴林姓班主任。至於高國華先前聲稱是高偉教唆打人部分，有待高國華另行提告。

【其他新聞】

《無雙》真實版！最大偽鈔女盤商遭扣2億日幣 掰「從國民黨庫流出」

普悠瑪ATP「從驗收到操作都有缺失」 將追究承辦人刑責