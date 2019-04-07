非洲豬瘟「首度攻破西藏」55頭豬死　全大陸僅剩海南未淪陷

▲非洲豬瘟攻破西藏，55頭生豬死亡。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情大範圍蔓延。大陸農業農村部新聞辦公室今（7）日在官網通報稱，西藏自治區林芝市巴宜區、工布江達縣、波密縣發生非洲豬瘟疫情，共有55頭生豬死亡。截至目前，全中國大陸僅剩海南還沒有爆發疫情。

據大陸農業農村部官網資料顯示，西藏自治區林芝市今天發生非洲豬瘟疫情。經中國動物衛生與流行病學中心確診，林芝市巴宜區、工布江達縣、波密縣發生非洲豬瘟疫情。截至目前，上述疫點共死亡生豬55頭。

▲非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，目前只剩海南未淪陷。（圖／路透社）

通報稱，疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實。

非洲豬瘟疫情近半年來在大陸延燒，西藏傳出的這起疫情，為全中國大陸第123例，也是非洲豬瘟疫情自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，首次進入西藏。目前未發現非洲豬瘟的省區，只剩下海南。

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