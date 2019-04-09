新疆非洲豬瘟「5天連2爆」　養殖場生豬39頭發病全死

▲非洲豬瘟疫情在大陸延燒。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟在大陸蔓延，雖然農曆年後疫情有減緩的趨勢，不過近日西藏、新疆接連爆發疫情，短短一周內就有4起疫情傳出。大陸農業農村部8日發布公告表示，新疆維吾爾自治區喀什地區葉城縣發生非洲豬瘟疫情，養豬場存欄生豬341頭，發病39頭，死亡39頭。目前31個省市自治區中，僅剩下海南省尚未傳出豬瘟疫情。

據大陸農業農村部官網資料顯示，新疆維吾爾自治區喀什地區葉城縣8日發生非洲豬瘟疫情。經新疆維吾爾自治區動物疫病預防控制中心確診，葉城縣一養豬場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養豬場存欄生豬341頭，發病39頭，死亡39頭。

▲截至4月8日大陸非洲豬瘟疫情分布圖。（圖／翻攝自中央災害應變中心）

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實。

非洲豬瘟疫情近半年來在大陸延燒，新疆傳出的這起疫情，為全中國大陸第126例，也是繼新疆維吾爾自治區4日首次爆發非洲豬瘟疫情後，不到一周內再度爆發疫情。目前未發現非洲豬瘟的省區，只剩下海南省。

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