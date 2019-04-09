僅剩海南未傳非洲豬瘟疫情　陸農業部長：防控取得明顯進展

▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸僅剩海南未淪陷。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情大範圍蔓延。西藏、新疆也在本月4日及7日接連爆發疫情，全中國大陸目前僅剩海南省未傳出疫情。大陸農業農村部部長韓長賦今（9）日在國際研討會上表示，「發生在中國的非洲豬瘟疫情已得到有效控制，防控取得階段性明顯進展。」

據央視新聞報導，農業農村部部長韓長賦在研討會上宣稱，「去年12月以來，新發疫情數明顯低於解除疫情數，今年前3個月，疫情月度發生數已下降到個位。全國生豬生產和豬肉供應總體穩定，防控工作取得了階段性明顯進展。」

▲截至4/8大陸非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自中央災害應變中心）

報導引述農業農村部相關負責人表示，去年8月非洲豬瘟疫情首次傳入中國後，截至目前，累計30個省份先後發生122起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情119起、野豬疫情3起。

該名負責人還說，「目前疫情已得到有效控制，發生勢頭逐步趨緩，已有108起疫情解除了疫區封鎖，21個省份的疫區全部解除封鎖。」

▲非洲豬瘟疫情在大陸延燒。（圖／路透社）

韓長賦在會上也提到，自1921年肯尼亞首次發現非洲豬瘟後，全球已有64個國家和地區發生疫情，特別是去年以來，非洲豬瘟疫情十分活躍，25個國家和地區報告發生疫情6500多起。針對非洲豬瘟目前還沒有研發出有效疫苗，防控非洲豬瘟需要國際社會攜手合作，共同應對。

▲韓長賦在會上表示，中國的非洲豬瘟疫情已得到有效控制。（圖／翻攝自大陸農業農村部官網）

韓長賦強調，下一步將堅持不懈落實好現行有效防控措施，推進分區防控，積極參與國際非洲豬瘟防控合作，就疫苗等領域技術加強合作，進行聯合攻關。

非洲豬瘟疫情近半年來在中國大陸延燒，西藏、新疆也在本月4日及7日接連爆發疫情。截至9日為止，全中國大陸共發生126起非洲豬瘟疫情，目前未發現非洲豬瘟的省區，只剩下海南。