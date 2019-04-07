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社會 社會焦點 保障人權

重鬱症女和名醫床上看診鬧翻怒告：他「軟今天」　老婆也加入戰局

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▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲患有重度憂鬱症的陳女和名醫在就診時產生情愫，2人曾開過房間至少3次。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

台北市一名陳姓女子因患有重度憂鬱症，就診時和已婚的林姓精神科名醫「迸出火花」，卻在2人鬧翻後以乘機性交、利用權勢性交等罪告上法庭；陳女指控對方趁自己心靈脆弱的時候，誘拐她到旅館上床，當時用剩的保險套都有留著，還爆料林男曾因「服藥導致性功能障礙」而沮喪向她訴苦。陳女另外向法院提出民事訴訟，要向林男追回100多萬的借款，結果因法院文件曝光，被林妻發現，反被控告涉嫌妨害家庭。

根據《蘋果新聞網》報導，該名已婚的林姓醫師曾在知名公立醫院擔任精神科醫師，也上過談話性節目，近年自立的診所也受到好評。陳女則是事業成功的生意人。

陳女在2014年因為重度憂鬱症、恐慌症而到林姓名醫的診所看診，2人發生情愫後，至少一起開過3次房間。2人鬧翻後，陳女便一狀告上法院，以和林男開房的時間、地點，還有留下的保險套為證，控告對方涉嫌觸犯乘機性交和利用權勢性交等罪。

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲陳女保存著2人完事後剩下的保險套。（圖／免費圖庫pixabay）

士林地檢署檢察官偵查認為，2人確定有醫病關係，而且同住過飯店，手機聊天紀錄也有「晚上可以不回家嗎」、「親愛的，我愛妳」等字眼，因此判斷2人之間確實也存在情慾關係。不過陳女在指控中提過林男曾因「服藥導致性功能障礙」，因此檢察官難以確定2人是否真的有發生過性關係，加上陳女後來坦承是「自願發生性關係」，檢察官最後便以不起訴處分。

2人的法庭糾紛不只這樁，陳女還控告林男為了升級診所設備和她借了200多萬，僅還了100多萬元，因此於2017年要求對方償還。沒想到後來法庭文件寄到家中被林男妻子發現，林妻氣得堅持控告陳女妨害家庭，但後來被檢察官以陳女「事前不知情」的供述為由而不起訴。最後法官判決林男需償還陳女110萬元的剩餘欠款。

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關鍵字：乘機性交罪,利用權勢性交罪,妨害家庭

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