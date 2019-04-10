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女司機踩錯油門暴衝闖進健身房　跑步男慘被撞「高速往後飛」

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國際中心／綜合報導

美國加州一名男子日前在跑步機上進行健身時，突然一輛紅色車輛高速衝破玻璃，直接朝跑步機撞了上去，然而汽車卻沒有剎車繼續直衝，眼看就要被撞得粉身碎骨時，幸好他機警跳下跑步機，才幸運逃過一劫。

這起事件上月29日發生在卡爾弗城(Culver City)的Anytime FItness健身俱樂部內，店內監視紀錄器拍到，男子基瓦茲(Samuel Kiwasz)才剛踏上跑步機準備健身，就被突然闖入的紅色車輛撞到，連人帶跑步機一同被往後撞向牆壁，後來是因為跑步機頂住牆壁，一直猛催油門的汽車才終於停下。

基瓦茲事後告訴媒體，「這對我來說是奇蹟，突然之間發生了這麼大的撞擊，玻璃全被撞飛了起來，我也被撞到，整個人也飛了出去，幸好後來人幸運閃開，我才沒有被車子輾壓。」在現場目擊的健身教練奎瓦(Cruz Cueva)表示，「我跑過來看到他嘴裡流出血，趕緊把他人抱到座位，再幫他擦掉臉上的血，他第一時間還為了搞砸別人的訓練感到抱歉，我對他說，『你不需要道歉』。」

肇事的金髮女司機隨後下車，表情看起來十分茫然，查看查看基瓦茲情況沒一會，居然打算再駕車離開，但被現場一名正在健身的休假警察攔住，她表示，當時要踩剎車卻踩到油門，整台車才會爆衝進店內。詳細案情仍待警方進一步調查。

▼女司機竟然搞不清楚油門和剎車，導致車禍。（圖／示意圖／達志影像）

砸車，破壞，玻璃。（圖／達志影像／示意圖）

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關鍵字：健身房,油門,剎車,三寶,Samuel Kiwasz,美國,加州,北美要聞

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