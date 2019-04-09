18歲少女虐殺肢解5歲親弟　擺黑魔法陣法「陽具吃下肚」

#LoMasVisto | El cuerpo mutilado de Maycon Roque fue encontrado por su madre, la noche del pasado jueves, en su casa. https://t.co/lQfsmxdO1o — TN8 Nicaragua (@canaltn8) 2019年4月8日

國際中心／綜合報導

巴西聖保羅州日前發生一起駭人案件，18歲少女卡琳娜(Karina Roque)被人發現，趁母親出門時殘忍殺害5歲弟弟，將人斬首並肢解遺體，還斬斷生殖器並吃下肚。警方目前懷疑兇嫌可能是撒旦崇拜者，因為案發現場有疑似舉行黑魔法儀式的擺設。

這起事件發生在巴西東南部的聖羅克(Sao Roque)，卡琳娜的母親4日晚間出門購物時，將5歲兒羅克(Maycon Roque)交由對方照顧，回來時卻發現家門上鎖，最後她只好在親戚的幫助下破門而入，結果看到兒子慘遭分屍的可怕景象，當場因巨大的驚嚇昏倒。

家人破門而入後，陷入瘋狂的卡琳娜逃走時，丟擲石頭導致叔叔頭部受傷，並咬了家裡養的狗，被捕後她坦承，她假裝和弟弟玩遊戲時，用枕頭悶死了對方，後來砍下對方陽具並吃下肚。

警方表示，受害人的頭遭斬首，手腕上有刀傷，兩眼球均被刺傷，雙腳則有燒傷，遺體附近還被蠟燭包圍，並在房內發現一隻燒毀的手機、一張記憶卡、一把小刀和少量的大麻，懷疑兇嫌故意破壞手機，是為了避免有人能追蹤她的對話紀錄，目前將進行毒品測試，手機和記憶卡也送去進行分析。

▼18歲少女疑似為了舉行黑魔法儀式，殘忍斬殺自己的弟弟。（圖／示意圖／達志影像）