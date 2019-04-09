20歲男主人遭2愛犬咬破喉嚨慘死　還在花園被拖屍





▲男子慘遭自己養的狗咬死。（圖／翻攝自Facebook／Ruan van Staden）

國際中心／綜合報導

南非近來發生男飼主遭2愛犬攻擊咬死的事件，20歲男子范斯塔登(Ruan van Staden)被人發現，整個人倒在血泊中，頭部與喉嚨仍遭到2犬緊緊狠咬，還被對方在花園拖屍，可怕景象讓目睹保全受到不小驚嚇，目前仍在調查狗狗攻擊人的原因。

事件4日發生在范斯塔登位於南非埃爾默洛(Ermelo)的家中，武裝保全馬里(Bester Maree)表示，「那是我此生看過最毛骨悚然的畫面」，當他抵達時，看到2條狗的下顎緊緊咬著范斯塔登的頭部和頸部，對方身上的衣服也被撕碎，「院子裡到處都是血，他倒在血泊中。」

馬里立即趕回家拿槍，並再度回到現場，朝著2狗開槍想要嚇退牠們，狗雖然一度被嚇得鬆口放開了遺體，但沒一會又繼續攻擊。醫護人員趕到現場時，發現2狗在花園裡四處拖著遺體，根本就無法靠近，最後2狗被馬里和同事當場擊斃。

死者姨母馬雷(Lize Mrais)在臉書上弔唁，「范斯塔登，安息吧，孩子，慈悲的上帝，我的心都碎了，這對你的父母、家人來說是如此令人傷痛，還有什麼說法能夠告訴他們？你是一個好孩子」