聯合國：英脫歐讓歐盟一團亂　美中卻漁翁得利…中國出口額可增3000億

▲英國脫歐不僅是區域問題，影響擴及全球經濟體。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

聯合國10日公布一份報告表示，若英國最終採取無協議脫歐，除了會對歐盟與其他和英國合作的貿易夥伴造成經濟衝擊外，美國與中國將會從中獲得巨大利益。英國無協議脫歐後．中國對英的出口額可增長102億美元（約台幣3140億元），美國也可增加53億美元（約台1631幣億元）的出口額。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）10日公布「無協議脫歐：貿易贏家和輸家」（No-dealBrexit: the trade winners and losers）報告，研究結果警告，英國市場目前約占全球貿易總額的3.5%，去年英國從世界各國的進口將近6800億美元（約台幣20兆9372億元）的商品，且其中一半來自歐盟成員國。若英國在無達成任何協議的狀況下離開歐盟，將會大幅改變開發中國家市場進入英國的條件，就連已開發國家也不例外。

▲脫歐讓英國首相梅伊腹背受敵。（圖／路透）



英國是許多發展中國家的貿易夥伴，迄今這些國家出口到英國的商品，都享受著非常有利的市場准入條件，很大一部分的原因都要歸功於歐盟給予的優惠協議。若是英國能有較長的脫歐過渡期，這些合作夥伴就會有足夠的時間，重新與英國談判，簽訂足以取代歐盟優惠的新協議。

不過，脫歐的混亂局面，也會對某些國家帶來好處，尤其是深受歐盟高額關稅所苦的國家。中國對英的出口額可增長102億美元，美國也可增加53億美元的出口額。另外，日本則預計增加49億美元（約台幣1508億元），泰國、南非、印度、巴西、俄羅斯、越南和紐西蘭的出口也將增加。

UNCTAD國際貿易部門主管寇克漢米爾頓（Pamela Coke-Hamilton）表示，「英國脫歐不是一個區域問題，當英國脫離27個歐盟成員國後，它將改變所有非歐盟國家對英國的出口能力。」若英國沒有制定相關協議來保護現有的貿易優惠夥伴，「將增加中國、美國等主要出口國的相對競爭力，從而侵蝕市場份額。」

報告中也指出，如果未達成脫歐協議，土耳其將成為僅次於歐盟的第二大輸家，預計對英國出口將減少24億美元（約台幣740億元），韓國、挪威、冰島、柬埔寨和瑞士也將遭受重大損失。

▼部分英國民眾要求進行二次脫歐公投。（圖／路透）

