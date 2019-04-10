韓國瑜訪哈佛爆爭議　柯文哲：學術機構有興趣跟不同人講話

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜啟程訪美，行程中還受邀到美國哈佛大學費正清學院演講；但中國大陸民運人士、哈佛校友王丹臉書爆料，查不到韓國瑜在哈佛演講公告，質疑「自行放話，根本就是唬爛」。對此，3月同樣也到費正清學院進行會談的台北市長柯文哲說，費正清學院主要還是學術機構，也還好，就是學術討論，「作為一個學術研究機構他們也是有興趣跟不同人講話，這也還好。」

柯文哲10日受訪時，先被問到3月到美國拜會費正清學院時有無收到邀請函？他把問題推給國際事務組，「好問題，這要問一下國務組怎麼排的，華盛頓都是AIT排的，其他都是國務組排的。」

至於當時去費正清研究院是怎樣的情況？柯文哲說，現在突然問細節他不知道，我想等一下叫國務組跟你們講；柯說，哈佛大學費正清學院主要還是一個學術機構，「所以我常說也還好，就是學術討論，作為一個學術研究機構他們也是有興趣跟不同人講話，這也還好。」

柯文哲說，有些像傳統基金會或是美國外交政策委員會，這種比較像是政府的智庫，「哈佛大學那個在我看來比較接近像那種學術研究單位，像中研院的歐美所那種，比較偏向學術上的研究。」

媒體追問，韓國瑜才剛到美國就爆出演講爭議，柯文哲稱不曉得，或許他跟美國比較熟，哈佛大學、MIT他們本來就學術研究機構，特色就是他就是學術研究，「所以你去看MIT的育成中心跟去看波士頓市政府的育成中心，兩個就截然不同，因為學術中心強調原創，那一看就要商業化恐怕還很久，可是像波士頓在經營的育成中心就比較務實，因為那很快就要能夠上市賺錢，所以基本上費正清研究中心在我看來比較像研究機構。」



▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）