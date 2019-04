載乘客去機場！Uber司機速返「叫車地點」…潛入住宅搬光家具　屋主哭了

▲Uber司機載客至機場後,竟然折返回到「叫車地點」行竊。(圖/達志影像,示意圖,與本文當事人無關)

記者楊絡懸/綜合外電報導

美國加州聖馬刁市(San Mateo)8日爆發一名Uber司機將乘客送去舊金山國際機場(San Francisco International Airport)後,竟然偷偷回到叫車地點「乘客的住家」試圖闖空門、潛入住宅內盜竊,至少一間房屋遭洗劫一空,畫面全部都被錄製而公開上網,警方調查後趕緊逮捕這名Uber司機。

根據聖馬刁市警察局表示,38歲的Uber司機威爾森(Jackie Gordon Wilson)載乘客前往舊金山國際機場,1小時後,他竟然回到原本在聖馬刁市的叫車地點、也就是乘客租用的Airbnb住宅,試圖入室盜竊。由於威爾森在門口時觸發了安全警報,因此他離開這棟房舍,隨後到附近幾個街區外的民宅入內行竊,竊走了多件貴重的物品。

「整個房間被闖入!家具被搬走了,他還打開了我的保險箱!」被洗劫的屋主在社群平台公布了監視畫面,根據錄影時間,他發現威爾森花了至少4小時偷竊屋內所有的物品,包括屋主阿嬤經歷「納粹大屠殺」歷史的傳家之寶,讓家人心痛不已。

▲Uber很方便,但也有安全疑慮。(圖/pixabay,示意圖,與本文當事人無關)

屋主透過監視畫面詢問附近的Airbnb房東,並加以詢問當天的房客是否認識此人?房客明確指出,這名竊賊就是Uber司機威爾森,行竊當天正是威爾森用Uber載他們至機場,穿著同樣的衣服。警方透過Uber提供的訊息追查到威爾森的行蹤,隔天隨即在威爾森的住處逮捕到案,並在現場搜出了幾件珍貴的贓物。

威爾森目前在聖馬刁縣監獄羈押,被控竊盜和試圖盜竊等兩項罪名,目前尚無法得知他是否聘請了律師。Uber公司對此表示,已經取消了威爾森的司機權限,也準備好「隨時協助警方調查」。

San Mateo Police Department identified and arrested an Uber driver when residential security cameras captured him burglarizing a residence shortly after finishing a ride to the airport. For more info, https://t.co/b0K98ezEbh pic.twitter.com/zfdZGGB9hz