熱血消防員休假搶救1.9萬難民上岸　卻面臨20年刑期

▲消防員休假時自願去救人,卻因此遭來牢獄之災。(圖/翻攝自YouTube/Víctor Roldán)

西班牙一名消防員休假時前往地中海,協助非營利團體一同拯救海上難民,最後成功救起上萬多人,英勇行徑卻為他惹禍上身,遭義大利政府控告協助非法移民與人口販子密謀等罪名,可能面臨最高20年監禁。

32歲的羅爾丹(Miguel Roldán)平時除了是消防員,之前還曾在希臘愛琴海參加過救援任務,2017年6月休假期間,他接到德國非營利組織「青年救助」(Jugend Rettet)來電,對方告訴他,一艘載著移民的小船在地中海沉沒,便立即和2名成員搭上小船去營救難民。

羅爾丹與同伴在海上航行約200公尺,關閉掉船的發動機後,果然聽到難民們絕望的求救聲,他們在10分鐘內順利找到對方,但羅馬搜救和救援中心卻拒絕協助拯救難民,因為他們所在的利比亞水域屬於北非,2國需要進行協商,雖然只等了15分鐘,仍導致他們只能救到一半的人。

羅爾丹在20天的假期中,搭乘「青年救助」組織的尤文塔號(Iuventa)進行救援行動,航行距離利比亞海岸約17海里(約31.5公里)的國際水域,救了多達5000多人,後來又繼續前往地中海中部的難民路線,拯救了約1.4萬人,但他的英勇行徑卻沒有獲得嘉許,反而在同年8月2日,尤文塔號突然遭義大利當局扣押,他與夥伴們被控「促進非法移民」而展開調查。

羅爾丹表示,「這令人不可置信,我們遵守法規去行動,卻因此看到許多人因為官僚體系而死」,他與同伴的案件預計在今年底進行審判,但他對於案情卻十分樂觀,「為了拯救生命而坐牢,即使只是關一分鐘也太多了,感覺就像是被人狠狠賞了一巴掌。」

