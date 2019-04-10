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令和新鈔曝光！千圓鈔背面「神奈川大浪」浮世繪　美到捨不得花

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▲新版日幣公開！（圖／翻攝自日本財務省）

▲新版日幣公開！（圖／翻攝自日本財務省下同）

國際中心／綜合報導

日本自4月1日起改年號為「令和」引發國際關注，然而除了更改年號之外，就連大家使用多年的日幣也跟著改版，日前日本財務省公布新版日幣，除了原本鈔票上的肖像換人之外，就連內含的風景照也改為不同的景點花色，而大小部分則沒有改變，照片一曝光立刻讓網友大讚「真的美到像幅畫！」

根據日本財務省9日公布的最新消息，「令和」新紙鈔樣式，包括新版一萬圓改為「澀澤榮一」、新版五千圓改為「津田梅子」、新版千圓則改為「北里柴三郎」；而一萬圓背面則為「東京車站」、五千圓背面為「紫藤花」、一千圓背後則為著名浮世繪「神奈川大浪」鈔票造型有日本著名的人物外，背後含意更是象徵日本的藝術、建築、花卉等。

▲新版日幣公開！（圖／翻攝自日本財務省）

▲新版千圓出現日本浮世繪。

▲新版日幣公開！（圖／翻攝自日本財務省）

▲象徵日本的紫藤花也相當漂亮。

此外，在網友口中超好用的「五百圓」銅板，則改為銅750、鋅125、鎳125，相較於過去版本的較為堅硬，並且打印上「令和」所有新版紙鈔、硬幣預計將於2021年上半年開始發行。

不少網友看到新版日幣，直呼「沒有國家的貨幣做得這麼精緻了！」、「真的是美到像幅畫」、「舊版的可以開始蒐集了」、「把日本浮世繪放進一千圓真的是太美了」、「就算拿著不花也覺得很像收藏品」

▲新版日幣公開！（圖／翻攝自日本財務省）

▲新版五百圓硬幣比以前更堅硬。

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關鍵字：日幣,令和,鈔票,新版日幣

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