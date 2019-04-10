他忘關行車紀錄器　錄下老婆「內衣滑落瞬間」男主角卻是鎮長

▲楊男行車紀錄器意外拍到妻子偷情。（圖／翻攝自微博下同）

大陸中心／綜合報導

行車紀錄器的功用，除了記錄行車安全外，也能意外抓到殘酷的事實。中國黑龍江省牡丹江市一名楊先生，因為行車紀錄器壞掉拿回家修理，沒想到忘記關機，意外拍下妻子跟劉姓鎮長「激情摟抱」彈開內衣的畫面。事後楊先生質問老婆，卻得到「只有一次根本算是意外而已」的回應讓他無法接受。

根據《多維新聞網》報導，楊先生和當地媒體爆料，2016年因為自己的行車紀錄器壞掉，拔回家想要修理但是卻沒有修好，於是插了電就擱在家裡的櫃子上，沒想到卻錄到了妻子帶著劉鎮長回家。兩人在進門後說了幾句話，就開始親密的摟抱，接著劉鎮長大手一摸，就將人妻的衣服整個解開，背對鏡頭直接露出「超精緻美背」。

▲行車紀錄器完整拍下偷情過程。

楊先生看到這幕當場心碎，氣憤的質問妻子，卻得到更令人難過的答案，妻子表示「當時的情況根本就不能叫做約會，而是『意外』而已，更只有跟劉鎮長發生這麼一次關係」。楊先生礙於當時兒子適逢大考，所以選擇先吞忍，最後在2018年選擇離婚。

楊妻收到離婚協議後影片仍流出感到氣憤，表示自己完全沒跟楊先生有任何金錢糾葛，孩子扶養權也歸男方，不懂為何最後會搞得這麼難堪，「真的是個男人根本不會這樣做。」