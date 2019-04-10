最大日幣偽鈔集團女盤商收押　共犯搭機逃亡前遭攔截

▲檢警查獲偽裝成國民黨黨庫留出的偽造日幣，數量為歷年最大宗。（圖為資料照／記者張君豪翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

檢警9日宣布破獲歷年來最大宗的偽日幣案，在67歲陳姓女嫌住處查扣200多張面額1萬日圓的偽日幣，陳女被聲押獲准，黃姓共犯疑在得知失風消息後，買機票搭機準備前往東南亞時，被海巡署攔截查獲，移送台北地檢署複訊後，檢察官10日凌晨依偽造有價證券等罪嫌，向法院聲請將黃男也羈押禁見。

日本警方2017年在那霸機場查獲台籍旅客攜帶大量假鈔，通報我方後，經長期追蹤溯源，2019年4月2日鎖定陳姓婦人鶯歌住處搜索，在查扣印製精緻、票號重複之偽造日幣2億2879萬元日幣及疑似偽造美金300萬元、德國馬克債劵40億元等贓證物。

陳女供稱，她在2012年9月21日從大陸地區搭乘四川航空，夾帶5萬張面額均為1萬日圓之偽造日幣私運進口，半數已經用美金630萬元，賣給1名日籍人士，其餘2萬5000張藏放在住處，自行或託人在台、日四處兜售牟利。

檢方將陳女聲押獲准後，懷疑陳女背後有龐大的國際偽鈔集團，持續監控發現，在9日媒體報導破獲偽鈔案後，曾幫陳女賣假鈔的黃姓男子，準備搭機前往東南亞，立即在機場攔截並移送地檢署偵辦。

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